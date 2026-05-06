"Guizhou Colorido" suma nueva función en Chile por alta demanda

Debido al fenómeno en ventas y al gran interés del público local, el espectáculo de danza y canto tradicional chino "Guizhou Colorido" confirmó una segunda función en su paso por Santiago.

Originalmente programado para debutar en Latinoamérica con una única fecha, el montaje de la Compañía Provincial de Danza y Canto de Guizhou amplió su estadía en el Teatro CA660 de la Fundación CorpArtes.

Coordenadas de la nueva función

El nuevo encuentro con esta milenaria cultura se suma a la agenda para el día siguiente de la fecha original:

Fecha: 13 de junio

Hora: 18:00 horas

Lugar: Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

Un viaje a las tradiciones del suroeste de China

Esta puesta en escena, que cuenta con el apoyo de la Embajada de la República Popular China y la colaboración de Efecto China de Cooperativa, reúne a cerca de 20 artistas en un despliegue de música, ritos y vestuarios típicos de las minorías étnicas de Guizhou.

El espectáculo es reconocido mundialmente por su capacidad de transmitir la espiritualidad y la conexión con la naturaleza a través de coreografías simbólicas.

Venta de entradas

Los tickets para esta nueva función ya están disponibles en www.corpartes.cl. Los precios oscilan entre los $28.000 y $67.000 pesos (más cargo por servicio). Se mantienen los beneficios vigentes: