Instituto Confucio Santo Tomás celebra 18 años con actividades culturales abiertas al público

El Instituto Confucio Santo Tomás (ICST) celebrará su 18° aniversario con una programación cultural abierta al público, que incluye una ceremonia oficial, espectáculos artísticos y actividades en distintas comunas del país.

El evento central se realizará el miércoles 26 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Universidad Santo Tomás, en su sede de Ejército, en Santiago, y reunirá a representantes de instituciones chilenas y chinas.

Durante la ceremonia principal, el público podrá disfrutar del espectáculo "El Encanto de Huizhou, la belleza de China", presentado por el grupo artístico de la Universidad de Anhui, que combina danza, música y tradiciones de la cultura china.

En la misma jornada se entregarán los reconocimientos "Premio Alumna Sello IC ST" y "Premio Aporte a la Relación Chile–China", destinados a destacar el compromiso y la contribución de estudiantes y actores relevantes en el acercamiento entre ambos países.

Además, se inaugurará la muestra fotográfica "La huella de José Venturelli en 55 años de amistad entre Chile y China", que rescata el legado cultural del artista chileno y su vínculo con el país asiático. La exposición estará abierta al público en el mismo recinto.

Las y los interesados en participar deben inscribirse en:

👉 https://bit.ly/Ceremonia_18°Aniversario-ICST

Presentaciones del grupo artístico de la Universidad de Anhui

Como parte de la celebración, el grupo artístico de la Universidad de Anhui realizará dos presentaciones abiertas a la comunidad en colaboración con municipalidades locales:

Quilpué - Jueves 27 de noviembre, 19:00 horas

Lugar: Teatro Municipal Juan Bustos (Aníbal Pinto 650).

Inscripciones: https://bit.ly/GrupoAnhui_Quilpue_ICST2025

Puente Alto - Viernes 28 de noviembre, 19:00 horas

Lugar: Teatro de la Corporación Cultural de Puente Alto (Av. Eyzaguirre 02115).

Registro: https://bit.ly/GrupoAnhui_PAlto_ICST2025

Estas actividades fortalecen la labor del Instituto Confucio en la difusión de la cultura china en Chile, un eje que se ha consolidado durante sus 18 años de funcionamiento. El IC ST continúa posicionándose como un puente educativo y cultural entre ambos países, promoviendo el aprendizaje del chino mandarín y el intercambio intercultural.