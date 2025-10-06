Luna, familia y tradición: así se vive la Fiesta del Medio Otoño en China

Millones de familias chinas se reúnen este lunes para celebrar la Fiesta del Medio Otoño, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario lunar, reconocida por su historia milenaria y significado cultural.

Esta fecha, conocida en mandarín como "Zhongqiujie", es la segunda celebración más relevante en el país tras el Año Nuevo Chino y revive el antiguo culto a la luna, símbolo de plenitud y prosperidad en la cultura nacional.

Celebración ancestral y moderna

Desde hace más de 3.000 años, el día 15 del octavo mes lunar marca el momento en que las familias se congregan para compartir cenas bajo la luna llena, realizar ofrendas y expresar deseos de buena fortuna.

El pastel de luna (月饼, yuèbǐng) se convierte en el protagonista de la mesa: su consumo y obsequio entre amigos y colegas es una tradición que refuerza la unidad y la armonía, incorporando hoy rellenos tan variados como la pasta de semilla de loto, frijol rojo, frutos secos y yema de huevo.

Impacto social y cultural

Las actividades típicas incluyen exhibiciones de linternas, espectáculos de danza y música tradicional, concursos de poesía y talleres para niños. Estas celebraciones se multiplican en grandes ciudades como Beijing y Shanghai, y en sitios emblemáticos como el Lago del Oeste en Hangzhou y la Ciudad Prohibida, donde miles de visitantes acuden para admirar la luna llena.

El Ministerio de Cultura y los gobiernos locales han reforzado este año los eventos públicos y transmisiones en vivo, permitiendo que la experiencia del festival llegue a todo el país y a la diáspora china en el extranjero.

Tecnología y redes sociales

Las plataformas digitales como Weibo, Douyin y WeChat amplifican el impacto cultural del festival. Campañas especiales promueven imágenes de la luna y pasteles de luna, y millones de personas comparten saludos, fotografías y recuerdos bajo el hashtag #FiestaDelMedioOtoño.

El turismo también registra cifras destacadas, con un marcado aumento en viajes internos y consumo en mercados gastronómicos, evidencia de la vivacidad y relevancia contemporánea de esta festividad.

La Fiesta del Medio Otoño trasciende fronteras, con celebraciones entre comunidades chinas en todo el mundo y en países vecinos como Vietnam y Singapur, donde la tradición se adapta con matices locales. Así, la antigua fiesta sigue reuniendo a las familias chinas cada otoño, fusionando historia, costumbres y tecnología en un ambiente de unión y esperanza.