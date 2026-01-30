Viña del Mar celebró el Año Nuevo Chino con un espectáculo de marionetas tradicionales provenientes de China, en una actividad cultural gratuita que convocó a familias, estudiantes y público general en el Teatro Municipal.

La jornada, realizada durante el verano 2026, fue organizada por la Municipalidad de Viña del Mar, la Embajada de la República Popular China en Chile y el Instituto Confucio Santo Tomás, y tuvo como eje la difusión del patrimonio cultural chino a través de las artes escénicas.

El evento destacó por la presentación de la Compañía de Marionetas de Rugao, agrupación reconocida internacionalmente por preservar una de las expresiones más antiguas del teatro tradicional chino, reforzando los lazos culturales entre Chile y China en un año marcado por la conmemoración del Año del Caballo.

El plato fuerte de la jornada fue el montaje “El encanto de la marioneta oriental”, un espectáculo de cerca de 60 minutos dirigido a públicos de todas las edades. A través de relatos clásicos, escenas de ópera china y pasajes cargados de humor y simbolismo, la función ofreció un recorrido accesible por la tradición escénica china.

Entre las piezas presentadas destacaron Mangas danzantes, inspirada en el vestuario de la ópera tradicional; El Rey Mono y Zhu Bajie, personajes del clásico literario Viaje al Oeste; y Danza de Seda Larga, donde un pequeño títere se desplaza con más de diez metros de telas de colores. El programa incluyó además números musicales, escenas lúdicas y el Cambio de Rostro, técnica asociada a la ópera de Sichuan.

