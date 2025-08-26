Mes de la Gastronomía China: Promociones y menús especiales para celebrar en Chile

Para conmemorar los 55 años de relaciones diplomáticas entre China y Chile, la Embajada del gigante asiático lanzó una iniciativa que une cultura y sabores: el Mes de la Gastronomía China, que se celebrará desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2025.

Durante un mes completo, reconocidos restaurantes chinos en distintas comunas de Santiago y regiones ofrecerán promociones especiales, menús dedicados y descuentos pensados para acercar la riqueza culinaria del gigante asiático a los comensales chilenos.

Una celebración con sabor

La campaña busca resaltar no solo la profundidad de los lazos diplomáticos y de amistad entre ambos países, sino también uno de los aspectos más queridos de la cultura china: su gastronomía.

Platos tradicionales como los arrollados primavera, el arroz frito o el dim sum se transformarán en protagonistas de esta celebración, invitando al público chileno a redescubrir la cocina oriental en espacios familiares y cercanos.

Restaurantes participantes

Más de 20 restaurantes chinos ya confirmaron su participación en la iniciativa, entre ellos:

ORIENTAL 1: AV OSSA 1881, LA REINA

ORIENTAL 2: AV HOLANDA 1927, PROVIDENCIA

GUANGMING: MERCED 551, SANTIAGO

BUFFET IMPERIAL 1: AV. CONCHA Y TORO 2986 PUENTE ALTO

BUFFET IMPERIAL 2: AV. DEPARTAMENTAL 4400, MACUL

BUFFET IMPERIAL 3: EYZAQUIRE 633, SAN BERNARDO

CASA DRAGON 1: AV CHICUREO, COLINA

CASA DRAGON 2: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 051, COLINA

CHINA POPULAR: SAN PABLO 6289, LO PRADO

HOGAR CALIDO: AV SOR VICENTA 2170, LOS ANGELES

NUEVA FUHUA: PAJARITOS 2944, MAIPÚ

YONGHE: AV ESPANOL 101, SANTIAGO

CASA CHINA: AV CONCHA Y TORO 3050, PUENTE ALTO

CASA CHINA: AVENIDA LEON BUSTOS 0353, LINARES

KITCHEN WOK: AV LEOPOLDO DE ASIS 1012, RANCAGUA

CASA CHINA: VICUÑA MACKENNA 9020, LA FLORIDA

DELASIA: AV GLADYS MARIN 6930, LOS NOGALES, ESTACION CENTRAL

SABOR ORIENTAL: SAN DIEGO 796, SANTIAGO

LOTUS FLOWER: AV PAJARITO 3256, MAIPU

MING DU: AV PEDRO AGUIRRE CERDA 6197, CERRILLOS

XINGFU: COLOMBIA 9454, LA FLORIDA

HAOHWA: MONJITAS 386, SANTIAGO CENTRO

OK PANDA: ISMAEL VALDÉS VERGARA 836

FOODLAYS: ARTESANOS 681 PISO 3, RECOLETA

Cada uno ofrecerá sorpresas y descuentos, entre ellos cupones del 10% de descuento, válidos hasta el 31 de noviembre de 2025, de lunes a viernes y para consumo en el local.

Gastronomía como puente cultural

Con esta iniciativa, la Embajada de China en Chile reafirma que la gastronomía puede ser también un puente para fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos.

Así, mientras China y Chile celebran más de medio siglo de cooperación y diálogo, la mesa se convierte en el lugar perfecto para seguir construyendo lazos culturales y humanos que trascienden las fronteras.