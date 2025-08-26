Mes de la Gastronomía China: Promociones y menús especiales para celebrar en Chile

Para conmemorar los 55 años de relaciones diplomáticas entre China y Chile, la Embajada del gigante asiático lanzó una iniciativa que une cultura y sabores: el Mes de la Gastronomía China, que se celebrará desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2025.
Durante un mes completo, reconocidos restaurantes chinos en distintas comunas de Santiago y regiones ofrecerán promociones especiales, menús dedicados y descuentos pensados para acercar la riqueza culinaria del gigante asiático a los comensales chilenos.
Una celebración con sabor
La campaña busca resaltar no solo la profundidad de los lazos diplomáticos y de amistad entre ambos países, sino también uno de los aspectos más queridos de la cultura china: su gastronomía.
Platos tradicionales como los arrollados primavera, el arroz frito o el dim sum se transformarán en protagonistas de esta celebración, invitando al público chileno a redescubrir la cocina oriental en espacios familiares y cercanos.
Restaurantes participantes
Más de 20 restaurantes chinos ya confirmaron su participación en la iniciativa, entre ellos:
- ORIENTAL 1: AV OSSA 1881, LA REINA
- ORIENTAL 2: AV HOLANDA 1927, PROVIDENCIA
- GUANGMING: MERCED 551, SANTIAGO
- BUFFET IMPERIAL 1: AV. CONCHA Y TORO 2986 PUENTE ALTO
- BUFFET IMPERIAL 2: AV. DEPARTAMENTAL 4400, MACUL
- BUFFET IMPERIAL 3: EYZAQUIRE 633, SAN BERNARDO
- CASA DRAGON 1: AV CHICUREO, COLINA
- CASA DRAGON 2: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 051, COLINA
- CHINA POPULAR: SAN PABLO 6289, LO PRADO
- HOGAR CALIDO: AV SOR VICENTA 2170, LOS ANGELES
- NUEVA FUHUA: PAJARITOS 2944, MAIPÚ
- YONGHE: AV ESPANOL 101, SANTIAGO
- CASA CHINA: AV CONCHA Y TORO 3050, PUENTE ALTO
- CASA CHINA: AVENIDA LEON BUSTOS 0353, LINARES
- KITCHEN WOK: AV LEOPOLDO DE ASIS 1012, RANCAGUA
- CASA CHINA: VICUÑA MACKENNA 9020, LA FLORIDA
- DELASIA: AV GLADYS MARIN 6930, LOS NOGALES, ESTACION CENTRAL
- SABOR ORIENTAL: SAN DIEGO 796, SANTIAGO
- LOTUS FLOWER: AV PAJARITO 3256, MAIPU
- MING DU: AV PEDRO AGUIRRE CERDA 6197, CERRILLOS
- XINGFU: COLOMBIA 9454, LA FLORIDA
- HAOHWA: MONJITAS 386, SANTIAGO CENTRO
- OK PANDA: ISMAEL VALDÉS VERGARA 836
- FOODLAYS: ARTESANOS 681 PISO 3, RECOLETA
Cada uno ofrecerá sorpresas y descuentos, entre ellos cupones del 10% de descuento, válidos hasta el 31 de noviembre de 2025, de lunes a viernes y para consumo en el local.
Gastronomía como puente cultural
Con esta iniciativa, la Embajada de China en Chile reafirma que la gastronomía puede ser también un puente para fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos.
Así, mientras China y Chile celebran más de medio siglo de cooperación y diálogo, la mesa se convierte en el lugar perfecto para seguir construyendo lazos culturales y humanos que trascienden las fronteras.