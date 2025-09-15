Poetas de China y Latinoamérica se reúnen en Xi'an en festival internacional

Xi'an, la histórica capital de las dinastías chinas, es el escenario del Festival Internacional de Poesía Juvenil (Sesión Especial China-aíses de América Latina), que se celebra del 15 al 21 de septiembre.

En el encuentro participan 40 poetas de 15 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, México, Brasil y Cuba, junto con 37 escritores chinos, quienes compartirán lecturas, diálogos y actividades culturales.

La edición de este año lleva por tema "Los ecos de las civilizaciones", en referencia a las tradiciones literarias de China, la cultura maya y las civilizaciones andinas.

Según los organizadores -la Asociación de Escritores de China y el Gobierno Provincial de Shaanxi-, estas raíces profundas son una fuente de inspiración compartida para las poéticas de ambas regiones.

Durante una semana, los participantes recorrerán Xi'an y Beijing, combinando recitales de poesía con visitas a sitios culturales e históricos. El objetivo es fortalecer lazos culturales entre China y América Latina, potenciar el talento de jóvenes escritores y promover una mayor comprensión de la sociedad china contemporánea.

Para Chile y la región, el encuentro representa una oportunidad de ampliar la cooperación cultural con China, país que en los últimos años ha impulsado múltiples iniciativas de intercambio artístico y académico.