Corporativo | Efecto China | Efecto China Cultura y Entretención

Universidad de Chile lanza "En China", el nuevo libro del fotógrafo Miguel Sayago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La obra reúne una serie de fotografías que recorren la vida cotidiana y los cambios culturales del país asiático.

Universidad de Chile lanza
 wu yi en Unsplash
La Universidad de Chile será escenario de un encuentro cultural que busca acercar la mirada chilena a la vida cotidiana del gigante asiático.

El destacado fotógrafo Miguel Sayago presentará su libro "En China" este martes 2 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Auditorio 408 del Complejo Universitario VM20 (Ramón Carnicer 15, Santiago).

Organizada por el Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, la actividad se desarrollará en formato híbrido (presencial y virtual) y tiene como objetivo promover el diálogo cultural entre Chile y China a través de la fotografía documental.

Un encuentro entre cultura, arte y diplomacia

El lanzamiento contará con la participación de reconocidas figuras vinculadas a las relaciones bilaterales entre ambos países. Entre los invitados están la periodista Lucía López; el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, y el exembajador de Chile en China y académico Jorge Heine.

Según el IEI, el evento busca fomentar nuevas miradas sobre China, país con el que Chile mantiene una de sus alianzas estratégicas más relevantes en comercio, educación y cooperación tecnológica.

Un retrato íntimo de la vida en China

El libro "En China" reúne una selección de imágenes tomadas por Miguel Sayago durante sus viajes y residencias en diversas regiones del país asiático. La obra invita a explorar los contrastes entre tradición y modernidad, registrando escenas cotidianas, paisajes urbanos y transformaciones sociales que definen a la China contemporánea.

Para el público chileno, el trabajo ofrece una visión visual y humana del país asiático, alejándose de los enfoques meramente económicos o políticos que suelen dominar la cobertura noticiosa.

¿Cómo participar?

La entrada al evento es gratuita, aunque se solicita confirmación previa al correo iei@uchile.cl debido al aforo del recinto. Quienes se encuentren fuera de Santiago o en el extranjero podrán conectarse de forma virtual, aprovechando la modalidad híbrida dispuesta por el IEI, registrándose en este enlace.

