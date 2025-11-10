11/11, "día del soltero" en China: del festejo universitario al mayor maratón global de compras

Nacido en los años 90 en la Universidad de Nankín como una celebración lúdica de la soltería, el 11 de noviembre (11/11) fue transformado por Alibaba en 2009 en un festival de descuentos que hoy moviliza a todo el ecosistema del e-commerce chino y a plataformas globales.

Cuatro "unos" y una idea universitaria

El "Día del Soltero" (光棍节) surgió en la década de 1990 entre estudiantes de la Universidad de Nankín, que eligieron el 11 de noviembre porque la secuencia 11/11 cuatro "1"- simbolizaba a personas solas; la tradición se extendió a otros campus antes de popularizarse en la cultura urbana china.

Originalmente, era una celebración para socializar y darse regalos entre solteros, pero con el tiempo se transformó en un fenómeno comercial.

En 2009, Alibaba convirtió la efeméride en el "11.11 Global Shopping Festival", con apenas 27 comercios en su primera edición y ventas por 52 millones de yuanes; en pocos años pasó de un día de ofertas a una temporada de espectáculos, transmisiones en vivo y promociones escalonadas.

Durante este evento, las plataformas de comercio electrónico, como Tmall, Taobao y AliExpress, ofrecen descuentos enormes y promociones que atraen a cientos de millones de consumidores.

El evento ha superado en volumen de ventas a festividades comerciales occidentales como el Black Friday y el Cyber Monday, generando cientos de miles de millones de dólares en valor bruto de mercancías.

2025: una temporada de hasta cinco semanas

En 2025, los grandes retailers chinos estiraron sus campañas hasta cinco semanas para reanimar el gasto, con énfasis en entregas rápidas y recomendaciones impulsadas por IA.

JD.com adelantó su inicio a principios de octubre y reforzó subsidios; el resto del ecosistema -de marketplaces a plataformas de video social- se sumó a la carrera por empezar antes.

El 11.11 dejó de ser exclusivamente chino: informes sectoriales y consultoras muestran su expansión a Estados Unidos, Europa, Sudeste Asiático y América Latina, donde retailers grandes y nicho activan campañas específicas. Amazon reconoce el 11.11 como hito del calendario comercial, y la logística internacional ya lo trata como "el mayor evento online del mundo".

Entre las plataformas que popularizan el 11.11 fuera de China destaca Shein, con rebajas agresivas y campañas dedicadas a la fecha en múltiples mercados; en años recientes ha anunciado promociones específicas para Singles' Day como parte de su estrategia de temporada alta.

El "Día del Soltero" evolucionó desde un ritual estudiantil a un termómetro de hábitos de consumo, logística y mercadeo digital en China: concentró la profesionalización del livestreaming, la orquestación de cupones y las "ventanas" promocionales múltiples, y hoy funciona como un laboratorio que influye en otros hitos, como en el Black Friday, Cyber Monday, 9.9 y 10.10.