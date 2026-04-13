China exhibe la "fábrica del futuro" en feria industrial con 716 marcas y robots de última generación

La ciudad china de Xiamen fue el epicentro de la manufactura inteligente con la celebración de la Feria Industrial de Xiamen 2026, junto con la 30ª Feria de Comercio de Productos Electromecánicos entre ambos lados del Estrecho de Taiwán, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de la ciudad.

Con el lema "Cooperación entre ambos lados del estrecho para explorar juntos el mercado global", el evento ocupó cerca de 70 mil metros cuadrados y reunió a 716 marcas industriales nacionales e internacionales. En paralelo se desarrollaron cerca de 20 foros y actividades de vinculación empresarial.

Gigantes globales y líderes chinos, frente a frente

La feria recreó en sus pabellones el concepto de "fábrica del futuro". En la zona de procesamiento de metales participaron firmas internacionales como Yamazaki Mazak, Tsugami Precision y Sodick, junto a empresas chinas como Bond Laser, Yangli Group y Han's Laser.

La sección de automatización industrial convocó a marcas como Panasonic Robotics, Schmalz, Schmersal, Hiwin y Rep Electric, que exhibieron soluciones en líneas de producción sin personal humano, colaboración hombre-máquina y detección mediante inteligencia artificial.

Primera conferencia de "inteligencia corpórea"

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de un panel temático sobre inteligencia corpórea -concepto que integra IA y manufactura física-, acompañado de la Primera Conferencia Internacional de Inteligencia Corpórea de Xiamen.

La instancia combinó análisis de tendencias, interpretación de políticas y vinculación de proyectos en lo que los organizadores describieron como una "nueva pista de desarrollo".

Treinta años y un rol en la Ruta de la Seda

La feria cumple 30 años de trayectoria y se ha posicionado como un nodo que conecta la manufactura del sudeste de China con los mercados de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Xiamen, además, ocupa un lugar estratégico como zona central de la "Ruta Marítima de la Seda" y como punto de integración económica entre China continental y Taiwán, lo que le otorga a la exposición una dimensión geopolítica además de industrial.

Los organizadores señalaron que la edición 2026 "no es solo una vitrina de tecnologías sofisticadas, sino también un indicador clave para la transformación y mejora de la industria manufacturera".