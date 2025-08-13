China lidera la industria marina mundial con el sistema más grande e integral
El impulso económico se refleja en los astilleros chinos, que en 2024 lideraron el mercado mundial en los tres indicadores clave.
China consolidó en 2024 su posición como la mayor potencia en industria marina del planeta, alcanzando un producto oceánico bruto superior a los 10 billones de yuanes (1,4 billones de dólares), más del doble que en 2012.
Según Ma Weichen, funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el país ya cuenta con las 15 principales industrias marinas a nivel global, desde construcción naval y pesca hasta energías renovables marinas.
El impulso económico se refleja en los astilleros chinos, que en 2024 lideraron el mercado mundial en los tres indicadores clave: volumen de finalización, nuevos pedidos y cartera de pedidos. En este último, lograron más del 70% de la cuota global.
Además, el medio ambiente marino de China mostró avances: el 83,7% de sus aguas costeras alcanzó calidad "buena o excelente", un incremento de 12,4 puntos frente a 2018.
Este progreso posiciona al gigante asiático como un actor clave en el desarrollo sostenible de los océanos, con un impacto que podría resonar en el comercio y la cooperación marítima con América Latina.