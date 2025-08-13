China lidera la industria marina mundial con el sistema más grande e integral

China consolidó en 2024 su posición como la mayor potencia en industria marina del planeta, alcanzando un producto oceánico bruto superior a los 10 billones de yuanes (1,4 billones de dólares), más del doble que en 2012.

Según Ma Weichen, funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el país ya cuenta con las 15 principales industrias marinas a nivel global, desde construcción naval y pesca hasta energías renovables marinas.

El impulso económico se refleja en los astilleros chinos, que en 2024 lideraron el mercado mundial en los tres indicadores clave: volumen de finalización, nuevos pedidos y cartera de pedidos. En este último, lograron más del 70% de la cuota global.

Además, el medio ambiente marino de China mostró avances: el 83,7% de sus aguas costeras alcanzó calidad "buena o excelente", un incremento de 12,4 puntos frente a 2018.

Este progreso posiciona al gigante asiático como un actor clave en el desarrollo sostenible de los océanos, con un impacto que podría resonar en el comercio y la cooperación marítima con América Latina.