China rompe récord de exportación con "baterías gigantes" de litio rumbo a Europa

Una nueva marca en logística energética acaba de ser registrada en China. El pasado 30 de julio, un buque zarpó del puerto de Xiamen cargado con 53 contenedores de almacenamiento de energía -apodados en la industria como "baterías portátiles gigantes"- con rumbo directo a Europa del Este, estableciendo un récord histórico de exportación para este tipo de cargamento.

Cada uno de estos contenedores, desarrollados por la empresa Xiamen Haisen Energy Storage Technology, contiene potentes baterías de litio que permiten almacenar y distribuir energía proveniente de fuentes renovables como la solar, eólica o hidroeléctrica. Se trata de una tecnología clave en el proceso de transición energética que vive el mundo, y en la que China busca posicionarse como líder global.

La operación fue posible gracias a un esfuerzo coordinado entre la administración portuaria, las autoridades marítimas, aduaneras y la naviera Haijie Shipping, que habilitaron un "canal verde" logístico para asegurar la salida eficiente de la carga. El trayecto, además, se realiza en viaje directo, lo que reducirá a solo 30 días la llegada a su destino final en Europa.

Según cifras oficiales, el puerto de Xiamen ya ha exportado más de 200 de estos contenedores solo en lo que va del año, consolidándose como un hub estratégico para el envío de productos tecnológicos ligados a las llamadas "nuevas tres estrellas" de la exportación china: automóviles eléctricos, baterías de litio y paneles solares.

Este hito no solo demuestra el avance de la manufactura inteligente en China, sino también su capacidad para responder a la creciente demanda global de soluciones energéticas limpias, seguras y eficientes.