El viaje de un joven chileno que transformó su visión de los negocios en China

El ecosistema empresarial chino no solo destaca por su escala, sino por una velocidad de ejecución que desafía los estándares latinoamericanos. Para Nicolás Higuera, joven emprendedor chileno y líder de la startup Rentoso, su participación en el ICT Talent Digital Expedition en 2024 marcó un antes y un después en su carrera.

Según explicó Higuera en entrevista con Efecto China, la experiencia fue mucho más que una capacitación técnica. "La verdad es que el viaje fue un punto de inflexión en mi vida en general y en mi carrera también", contó.

El joven emprendedor resaltó que esta aventura "me sacó completamente de la zona de confort. China es algo completamente distinto porque te obliga a pensar en grande, pero también a pensar rápido, cosa que acá en Chile uno está muy acostumbrado a ir un poco más lento".

El fin del "jugar en chico"

Uno de los cambios más profundos que experimentó el joven de 23 años fue la superación de las barreras mentales que suelen frenar a los emprendedores en la región.

Higuera señaló que "el miedo que antes tenía, que es algo bastante universal, muchas veces en Latinoamérica estamos acostumbrados a que nos limite... estar allí en China, ver un ecosistema al final de gente que no espera estar lista para actuar, sino que simplemente ejecutan, corrigen el camino y avanzan igual, me hizo cuestionar muchas barreras que antes daba por normales".

Esta nueva perspectiva lo llevó a una conclusión tajante al regresar al país. "Volví a Chile -contó- después con la convicción de que jugar en chico, como lo estaba haciendo acá, no era una opción si realmente queremos cambiar el mundo".

Otro aspecto resaltado por el fundador de Rentoso fue la diferencia cultural en el trabajo joven. Higuera destacó que, a diferencia del enfoque personalista de Occidente, en China el talento se orienta hacia el bien común.

"Me impactó mucho la mentalidad colectiva que tienen allá... su foco no estaba puesto en el 'yo', en el 'yo soy esto,yo hago esto', sino que estaba puesto en el '¿qué estamos construyendo en conjunto?'. Hay una conciencia fuerte de que al final el esfuerzo individual tiene sentido pero cuando aporta algo más grande, no necesariamente a uno mismo", afirmó.