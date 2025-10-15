Feria de Cantón 2025 bate récord histórico con más de 32 mil expositores

La 138ª edición de la Feria de Cantón, también conocida como Feria de Importación y Exportación de China, comenzó este miércoles en la ciudad de Guangzhou, en la provincia meridional de Guangdong, con un número histórico de más de 32.000 expositores.

El evento, que se desarrollará del 15 de octubre al 4 de noviembre, ha atraído a más de 240.000 compradores internacionales de 218 países y regiones, un aumento del 10% respecto a la edición anterior. La feria se consolida así como el barómetro del comercio exterior chino y una de las vitrinas de innovación más importantes del mundo.

Innovación y tecnología

Por primera vez, la Feria de Cantón incluye una zona médica inteligente, donde 47 empresas presentan robots quirúrgicos, sistemas de monitoreo y dispositivos portátiles de última generación. Además, se mantiene la popular zona de robótica de servicio, con 46 compañías líderes que exhiben robots humanoides, perros robóticos y máquinas automatizadas.

Entre las novedades, destaca el stand de Yuanhua Tech, una firma china fundada en 2018 que cuenta con más de 100 patentes. Sus robots quirúrgicos con corrección dinámica ya han participado en más de 5.000 operaciones clínicas en China y Hong Kong.

"El objetivo es llegar a más socios internacionales y ofrecer soluciones quirúrgicas más seguras y precisas en todo el mundo", afirmó Li Aili, fundador y presidente de la empresa.

Empresas globales fortalecen lazos con China

La feria no solo atrae a compradores, sino también a multinacionales con larga trayectoria en cooperación con proveedores chinos, como Arzum Electrical Home Appliances, de Turquía. Su director de producto, Canyigit Atay, destacó que la Feria de Cantón "no es solo un evento comercial, sino una ventana para observar las últimas innovaciones de China".

Arzum, que exporta a más de 90 países, está especialmente interesada este año en máquinas de café robóticas y productos de automatización doméstica.

Otro protagonista es Gree Electric Appliances, uno de los gigantes chinos de los electrodomésticos. La empresa presenta más de 130 productos, incluidos 50 modelos nuevos de aire acondicionado adaptados a climas extremos, con miras a fortalecer su presencia en Europa, América Latina y África.

Un referente del comercio mundial

Fundada en 1957, la Feria de Cantón se celebra dos veces al año y es considerada el evento comercial más longevo e influyente de China. En esta edición, más de 10.000 empresas expositoras cuentan con títulos nacionales de alta tecnología o reconocimiento como "pequeñas gigantes", un reflejo del impulso innovador del país.

Con su mezcla de tradición, tecnología y proyección global, la feria se reafirma como un punto de encuentro clave entre China y el mundo, abriendo oportunidades comerciales que también podrían beneficiar a exportadores latinoamericanos y chilenos interesados en conectar con el mercado asiático.