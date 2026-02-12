Marcas de Xiamen ganan protagonismo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026
Empresas chinas de equipamiento deportivo y nutrición impulsan exportaciones en plena cita olímpica.
Empresas chinas de equipamiento deportivo y nutrición impulsan exportaciones en plena cita olímpica.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026 no solo concentran la atención mundial por el deporte. También se han convertido en vitrina para las marcas de la ciudad china de Xiamen, que participan como proveedoras de equipamiento, tecnología y nutrición deportiva.
Desde el relevo de la antorcha hasta la indumentaria oficial de delegaciones internacionales, el llamado "elemento Xiamen" ha ganado espacio en esta cita olímpica.
El 6 de febrero, Ding Shizhong, presidente del Grupo Anta, fue portador de la antorcha olímpica. Esa misma noche, durante la ceremonia de apertura, delegaciones como Grecia y Singapur desfilaron con equipamiento de la marca Anta, reforzando la presencia de empresas chinas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026.
Anta, compañía con sede en Xiamen, actúa como socio estratégico del Comité Olímpico Griego. Para estos Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026 diseñó y suministró ropa de premiación, chaquetas, calzado y accesorios para la delegación helena.
Además, la firma proporcionó equipamiento profesional de deportes de invierno a Singapur y respaldó a 13 equipos de la selección nacional china.
La presencia de Xiamen no se limita a Anta:
En conjunto, estas compañías proyectan la imagen de "Hecho en China con inteligencia", una narrativa que China impulsa en sectores de alto valor agregado.
El impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026 también se refleja en las cifras de exportación.
Empresas vinculadas al equipamiento de hielo y nieve proyectan crecimientos relevantes para 2025:
El "boom del hielo y nieve", impulsado por los Juegos Olímpicos de Invierno, fortalece así la industria deportiva de Xiamen y la provincia de Fujian.
La participación de marcas de Xiamen en Milán 2026 muestra cómo los grandes eventos deportivos funcionan como plataforma para la internacionalización de empresas chinas.
Desde la indumentaria oficial hasta la tecnología antifalsificación y la nutrición deportiva, el "elemento Xiamen" combina industria, innovación y estrategia comercial.