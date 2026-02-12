Marcas de Xiamen ganan protagonismo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026 no solo concentran la atención mundial por el deporte. También se han convertido en vitrina para las marcas de la ciudad china de Xiamen, que participan como proveedoras de equipamiento, tecnología y nutrición deportiva.

Desde el relevo de la antorcha hasta la indumentaria oficial de delegaciones internacionales, el llamado "elemento Xiamen" ha ganado espacio en esta cita olímpica.

El 6 de febrero, Ding Shizhong, presidente del Grupo Anta, fue portador de la antorcha olímpica. Esa misma noche, durante la ceremonia de apertura, delegaciones como Grecia y Singapur desfilaron con equipamiento de la marca Anta, reforzando la presencia de empresas chinas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026.

Anta y el equipamiento oficial en Milán 2026

Anta, compañía con sede en Xiamen, actúa como socio estratégico del Comité Olímpico Griego. Para estos Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026 diseñó y suministró ropa de premiación, chaquetas, calzado y accesorios para la delegación helena.

Además, la firma proporcionó equipamiento profesional de deportes de invierno a Singapur y respaldó a 13 equipos de la selección nacional china.

Empresas de Fujian amplían presencia internacional

La presencia de Xiamen no se limita a Anta:

Peak Sports entregó trajes de ceremonia y equipamiento de competencia a ocho delegaciones nacionales, entre ellas Bélgica y Serbia.

P&P Food colaboró con la delegación china desarrollando una matriz nutricional para entrenamiento, competencia y recuperación.

La empresa tecnológica Quantum Cloud Code, de Fuzhou, aplicó sistemas antifalsificación en monedas conmemorativas de Milán 2026.

Shuhua Sports presentó equipos de fitness inteligente con inteligencia artificial en el "Hogar Chino", espacio de exhibición tecnológica durante el evento.

En conjunto, estas compañías proyectan la imagen de "Hecho en China con inteligencia", una narrativa que China impulsa en sectores de alto valor agregado.

Exportaciones de equipamiento de invierno en alza

El impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026 también se refleja en las cifras de exportación.

Empresas vinculadas al equipamiento de hielo y nieve proyectan crecimientos relevantes para 2025:

Xiamen Peier Fiber Products, fabricante de bastones de esquí, estima un aumento de exportaciones entre 20% y 30%.

Xiamen Bote Sports Equipment, especializada en hockey sobre hielo, proyecta un alza de entre 12% y 15%.

Xiamen Kuangye Ren, dedicada a la importación y exportación de equipamiento de esquí, prevé un crecimiento de 30% a 40%, con foco en el mercado europeo.

El "boom del hielo y nieve", impulsado por los Juegos Olímpicos de Invierno, fortalece así la industria deportiva de Xiamen y la provincia de Fujian.

Más que deporte: industria y proyección global

La participación de marcas de Xiamen en Milán 2026 muestra cómo los grandes eventos deportivos funcionan como plataforma para la internacionalización de empresas chinas.

Desde la indumentaria oficial hasta la tecnología antifalsificación y la nutrición deportiva, el "elemento Xiamen" combina industria, innovación y estrategia comercial.