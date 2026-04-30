Nuevas profesiones abren más oportunidades en mercado laboral chino

Nuevas profesiones como "formador en inteligencia artificial" y "cuidador de larga duración" han entrado recientemente en la vida diaria del público chino, generando así más oportunidades de empleo y abriendo nuevas vías de crecimiento económico.

En medio de la integración entre la economía digital y la economía real, industrias emergentes como la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos están experimentando un rápido desarrollo en China.

Realizar acciones como agarrar y colocar objetos con guantes de captura de movimiento, transmitir esos movimientos y las trayectorias en tiempo real a robots humanoides, y registrar y ajustar los datos generados mediante un ordenador, se han convertido en oportunidades laborales, antes insospechadas, para numerosas personas.

"Detrás de cada movimiento que se realiza hay una presentación integral de datos de interacción entre personas y máquinas, lo que requiere una gran cantidad de trabajo repetitivo y una clasificación precisa", explicó Qi Dan, formadora en IA del Centro de Innovación de Robots Humanoides de Hubei.

El volumen del sector principal de la IA en el país ha superado los 1,2 billones de yuanes (unos 175.000 millones de dólares), y existen más de 6.200 empresas. De las 72 nuevas profesiones dadas a conocer por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social chino en los últimos cinco años, más de 20 están relacionadas con esta tecnología, según distintos datos.

"La demanda de contratación en los sectores de nueva productividad, representados por los materiales avanzados y las tecnologías de la información de última generación, muestra una clara tendencia al alza, lo que refleja las oportunidades de empleo generadas por las nuevas fuerzas productivas de calidad", afirmó Li Chang'an, investigador de la Academia de Estudios de Economía Abierta de China, dependiente de la Universidad de Economía y Comercio Internacional.

"Cuidador de larga duración"

Esta primavera, la nueva profesión denominada "cuidador de larga duración" ha acaparado la atención pública, en razón del impulso que ha recibido la implantación del sistema de seguro en este campo.

A diferencia de los cuidadores tradicionales, los de larga duración son profesionales polivalentes que combinan conocimientos y habilidades en materia de asistencia diaria, cuidados médicos y gestión de la salud.

Gao Yongling es una de estas profesionales. En la ciudad de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, acude a la casa de Wang Ciyuan, un anciano de unos 70 años con discapacidad. Durante su visita, se encarga de cambiarle el pañal, afeitarlo y cortarle las uñas.

"Viene una o dos veces por semana, y cada visita dura algo más de dos horas. Gracias a esta atención profesional, puedo descansar un poco y la salud de mi marido también ha mejorado", destaca la esposa de Wang Ciyuan.

Ante la tendencia demográfica hacia la disminución de la natalidad y el envejecimiento de la población, las necesidades de las personas se tornan cada vez más complejas y diversas, lo que ha dado lugar a la aparición de profesiones como los asesores en prevención de defectos congénitos y los evaluadores de capacidades de las personas mayores, quienes se han consolidado como una fuerza orientada a garantizar el bienestar poblacional.

Protección al trabajador

Las nuevas demandas del mercado de consumo exigen un mayor número de personas capacitadas en especialidades emergentes. La municipalidad de Tianjin, en el norte de China, ha clasificado como oficios con gran escasez de personal a los repartidores de servicios de entrega a domicilio y los gestores de emisiones de carbono, entre otros.

Las ciudades de Hangzhou y Ningbo, en la provincia oriental de Zhejiang, han publicado un catálogo de áreas laborales y especialidades en las que hacen falta empleados, y entre ellas figuran ocupaciones novedosas como orientador en desarrollo infantil, cuidador sanitario y operador integral de medios.

Claro está que el rápido desarrollo de las nuevas profesiones plantea exigencias superiores en cuanto a la protección de los derechos e intereses de los trabajadores.

De acuerdo con una serie de directrices divulgadas recientemente por las oficinas generales del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado, las plataformas de internet y las firmas de mensajería están obligadas a establecer salarios razonables para quienes se desempeñan en nuevas formas de empleo, con base en las tareas cumplidas y la intensidad laboral, como también garantizar un pago completo y puntual.

Asimismo, se debe trabajar para fortalecer la gobernanza de los algoritmos en las plataformas de internet, indican las directrices, en las que también se hace un llamado a las empresas correspondientes a cumplir seriamente con sus responsabilidades sociales, reforzar la regulación de los algoritmos y aumentar la transparencia.

Además, se subraya la importancia de afianzar la supervisión de los sectores pertinentes, mejorar la divulgación de información para los profesionales y guiar a quienes laboran en nuevos formatos ocupacionales, con el fin de desarrollar expectativas razonables en cuanto a ingresos y beneficios.