Subway abrió su restaurante 1.000 en China y aspira a multiplicar por diez su presencia

La popular cadena estadounidense Subway abrió su local número 1.000 en China y se marca ahora como objetivo multiplicar por diez su presencia en el gigante asiático, informa el portal de noticias económicas Yicai.

La apertura tuvo lugar la semana pasda y Subway sigue marcándose como objetivo oficial alcanzar los 4.000 establecimientos en China a lo largo de los próximos 20 años, pero a nivel interno, la compañía tiene planes todavía más ambiciosos.

"Abrir entre 300 y 500 nuevos establecimientos al año es el punto de partida, pero aspiramos a alcanzar la meta de tener 10.000 restaurantes" en el país, indicó en declaraciones al medio shanghainés The Paper el consejero delegado de Subway China, Zhu Fuqiang.

"El mercado chino tiene un potencial ilimitado y oportunidades sin fin", aseguró el directivo, quien recalcó que China ha sido el destino donde más ha crecido Subway a nivel mundial en los últimos dos años, superando incluso los pronósticos que se manejaban a nivel interno.

Subway, la cuarta mayor cadena de comida rápida del mundo por número de locales, debutó en China en 1995 pero tardó en expandirse por las limitaciones de su modelo de franquiciados, alcanzando únicamente 500 establecimientos en todo el país a lo largo de sus primeros 28 años.

Sin embargo, en 2023, firmó un acuerdo con una empresa local para pasar a un modelo de propiedad directa de sus restaurantes, lo que le permitió acelerar su expansión.