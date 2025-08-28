Xiamen inicia la cuenta regresiva para la mayor feria de inversión en China
La CIFIT 2025 tendrá a Reino Unido como invitado de honor y busca abrir nuevas oportunidades de cooperación internacional.
La CIFIT 2025 tendrá a Reino Unido como invitado de honor y busca abrir nuevas oportunidades de cooperación internacional.
Del 8 al 11 de septiembre de 2025, la ciudad china de Xiamen acogerá la 25ª Feria Internacional de Inversión y Comercio de China (CIFIT), considerada el encuentro de mayor relevancia en ese país dedicado exclusivamente a la inversión.
La feria se realiza bajo el lema "Unidos con China, invirtiendo en el futuro" y dispondrá de más de 120 mil metros cuadrados de exhibición. Participarán representantes de 110 países y regiones, además de organismos internacionales como la UNCTAD.
En esta edición, Reino Unido será el país protagonista con una delegación de cerca de 200 representantes de gobierno, empresas y asociaciones. Durante el encuentro se organizarán actividades de promoción, intercambio empresarial y espacios de negociación con empresas chinas.
La CIFIT estará organizada en tres grandes áreas:
Entre los sectores clave destacan energía, manufactura inteligente, agricultura, química y medicina. También se sumarán fondos soberanos y empresas "campeonas ocultas" de Europa y Asia.