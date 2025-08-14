Xiamen: la ciudad china que seduce a talentos globales con innovación y oportunidades
Con más de 60.000 profesionales internacionales, la localidad portuaria apuesta por políticas de atracción y retención de expertos en sectores estratégicos.
Xiamen, en el sureste de China, celebró esta semana el evento "Lu Yin Wu Zhou, Zhi Hui Wei Lai" 2025, que reunió a casi 200 jóvenes profesionales formados en universidades de élite como Oxford, Cambridge y Harvard, junto a 10 expertos extranjeros, para un encuentro con más de 60 empresas e instituciones locales.
El objetivo fue conectar talento internacional con las necesidades de desarrollo de Xiamen, inyectando nuevas energías en sectores estratégicos como inteligencia artificial, biomedicina, nuevas energías y nuevos materiales.
Los participantes tienen una edad media de 29 años. Más del 88% posee un máster o estudios superiores, y el 35,5% cuenta con un doctorado o experiencia posdoctoral. Entre ellos hay investigadores con vocación científica y emprendedores con innovaciones tecnológicas, todos en busca de oportunidades para innovar y emprender en Xiamen.
Entre las cerca de 60 entidades presentes, la Universidad de Xiamen busca líderes en investigación; el Laboratorio de Innovación de Xiang’an recluta expertos en nuevos materiales y biomedicina; y empresas como Xiamen Tungsten New Energy o Angelini M&W esperan incorporar especialistas en semiconductores y nuevos materiales.
Durante el evento se realizaron ruedas de negocios y foros sectoriales, logrando múltiples acuerdos iniciales de cooperación.
En los últimos años, Xiamen ha impulsado políticas para atraer y retener talento internacional:
Actualmente, la ciudad cuenta con 1,7 millones de profesionales, de los cuales más de 60.000 son internacionales. Solo en 2024 se incorporaron 3.566 nuevos talentos extranjeros, un 17,8% más que el año anterior.
Xiamen ha sido reconocida durante cuatro años consecutivos como "Ciudad China del Año en Atracción de Talento" y figura entre las diez más atractivas del país según la percepción de profesionales extranjeros.
Con un entorno cada vez más favorable para la inversión, el emprendimiento y la calidad de vida, cada vez más profesionales de todo el mundo eligen a Xiamen como el lugar para desarrollar sus carreras y establecerse.