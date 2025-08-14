Xiamen: la ciudad china que seduce a talentos globales con innovación y oportunidades

Xiamen, en el sureste de China, celebró esta semana el evento "Lu Yin Wu Zhou, Zhi Hui Wei Lai" 2025, que reunió a casi 200 jóvenes profesionales formados en universidades de élite como Oxford, Cambridge y Harvard, junto a 10 expertos extranjeros, para un encuentro con más de 60 empresas e instituciones locales.

El objetivo fue conectar talento internacional con las necesidades de desarrollo de Xiamen, inyectando nuevas energías en sectores estratégicos como inteligencia artificial, biomedicina, nuevas energías y nuevos materiales.

Talento joven y altamente calificado

Los participantes tienen una edad media de 29 años. Más del 88% posee un máster o estudios superiores, y el 35,5% cuenta con un doctorado o experiencia posdoctoral. Entre ellos hay investigadores con vocación científica y emprendedores con innovaciones tecnológicas, todos en busca de oportunidades para innovar y emprender en Xiamen.

Demanda en sectores estratégicos

Entre las cerca de 60 entidades presentes, la Universidad de Xiamen busca líderes en investigación; el Laboratorio de Innovación de Xiang’an recluta expertos en nuevos materiales y biomedicina; y empresas como Xiamen Tungsten New Energy o Angelini M&W esperan incorporar especialistas en semiconductores y nuevos materiales.

Durante el evento se realizaron ruedas de negocios y foros sectoriales, logrando múltiples acuerdos iniciales de cooperación.

Un ecosistema favorable para extranjeros

En los últimos años, Xiamen ha impulsado políticas para atraer y retener talento internacional:

Evaluación flexible para extranjeros: se valoran más las habilidades reales que los títulos académicos.

Reconocimiento de cualificaciones internacionales: homologación de títulos y certificaciones extranjeras.

Servicios integrados: unificó el permiso de trabajo y la tarjeta de seguridad social, permitiendo a extranjeros acceder con un solo documento a salud, transporte y turismo.

Centros de atención para talento internacional en zonas con alta presencia de residentes extranjeros.

Actualmente, la ciudad cuenta con 1,7 millones de profesionales, de los cuales más de 60.000 son internacionales. Solo en 2024 se incorporaron 3.566 nuevos talentos extranjeros, un 17,8% más que el año anterior.

Xiamen ha sido reconocida durante cuatro años consecutivos como "Ciudad China del Año en Atracción de Talento" y figura entre las diez más atractivas del país según la percepción de profesionales extranjeros.

Con un entorno cada vez más favorable para la inversión, el emprendimiento y la calidad de vida, cada vez más profesionales de todo el mundo eligen a Xiamen como el lugar para desarrollar sus carreras y establecerse.