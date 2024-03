24 estudiantes de secundaria de EE.UU. comenzaron intercambio cultural de 10 días en China

Este año se cumple el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. El presidente chino, Xi Jinping, y su esposa Peng Liyuan respondieron el mes pasado a una carta de felicitación por el Año Nuevo chino procedente de profesores y estudiantes del Lincoln High School en el estado de Washington. El mandatario les invitó a visitar China con frecuencia. Ahora, 24 estudiantes procedentes de dicho estado se encuentran en Beijing.

Con la ayuda del departamento de educación de China, 24 estudiantes de secundaria procedentes de estado de Washington se encuentran en un viaje de 10 días en China.

En su primer día, visitaron el edificio del Grupo de Medios de China en Beijing, donde participaron en la grabación de programas de televisión junto a estudiantes chinos. Cantaron canciones, les presentaron instrumentos clásicos chinos e interactuaron con músicos chinos.

"La palabra embajador tiene dos significados diferentes en inglés. Un embajador también puede ser alguien que quiere presentar buena voluntad e información sobre quién es y qué quiere hacer. Estos son 24 nuevos embajadores de los Estados Unidos de América", dijo Richard Walter Muri, alcalde de Steilacoom.

Durante la visita al edificio de CMG, el grupo aprendió acerca de las tecnologías actuales usadas en la industria televisiva en China, como la realidad virtual y la transmisión por 5G.

También fueron testigos de un sistema de audio guiado por inteligencia artificial que crea efectos de sonido cercanos a los de la vida real.

"Me gustaron sobre todo los altavoces de ahí detrás, porque me hacen sentir inmerso. Antes de venir aquí sabía realmente poco, no tenía ni idea de qué podía esperar. Todo lo que sabía es lo que había leido en internet o lo que contaba la gente. Tengo muchas ganas de ver la Gran Muralla porque es de lo que más oí hablar", afirmó Luke Allen Kelly de Steilacoom High School.