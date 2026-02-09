Síguenos:
Año Nuevo chino: más de 1.400 millones de viajes marcan la primera semana del "chunyun"

Autor: Redacción Cooperativa

La Fiesta de la Primavera activó la mayor migración humana del mundo.

Año Nuevo chino: más de 1.400 millones de viajes marcan la primera semana del
Efecto China
China registró más de 1.400 millones de viajes de pasajeros interregionales durante la primera semana de la temporada alta de viajes por la Fiesta de la Primavera de 2026, informaron las autoridades de transporte.

La Fiesta de la Primavera, también conocido como Año Nuevo chino, cae este año el 17 de febrero y el feriado oficial dura nueve días. La temporada alta, llamada "chunyun", a menudo se describe como la mayor migración humana del mundo.

Durante el período de 40 días del 2 de febrero al 13 de marzo de este año se esperan un récord de 9.500 millones de viajes de pasajeros interregionales.

