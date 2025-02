Bomberos del centro de China suman a su equipo de rescate un "perro robot"

El departamento de bomberos de la ciudad de Changsha, en el centro de China, incorporó con éxito al equipo un robot cuadrúpedo bautizado como "perro robot" y capaz de funcionar en temperaturas extremas de entre 20 grados bajo cero y 50 grados.

Desarrollado por la empresa china DEEP Robotics y llamado oficialmente X30, este recién estrenado "bombero" mide un metro de largo, medio metro de alto cuando se pone de pie y pesa unos 56 kilogramos

El robot, que puede ser controlado en remoto, "pude funcionar de manera autónoma en condiciones y ambientes extremos con un rango de más de 10 kilómetros, salvando obstáculos a una velocidad de cinco metros por segundo", indica un comunicado de la compañía creadora.

Estas características han permitido su uso en inspecciones energéticas, misiones de rescate y patrullaje policial.

