Chile inició la temporada de cerezas con más servicios directos a Asia y con foco en China

Chile dio inicio este martes a la temporada de exportación de cerezas, con 32 naves disponibles y cuatro servicios directos "Cherry Express" hacia Asia, claves para abastecer el mercado chino durante los meses de mayor demanda.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, junto al presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, lideraron la partida del primer embarque de cerezas vía marítima. El objetivo central: reforzar la logística para llegar a China con mayor frecuencia, mejor calidad y menos tiempos de tránsito.

El Comité de Cerezas proyecta 131 millones de cajas exportadas para la temporada 2025-2026, equivalentes a 655 mil toneladas, una cifra especialmente relevante para el comercio Chile-China.

"Hemos hecho importantes coordinaciones públicos y privadas para enfrentar esta temporada de la mejor forma", señaló Fernández, destacando que se han tomado medidas para evitar problemas de precios y asegurar el prestigio de la fruta chilena en China.

Los "Cherry Express": la ruta clave hacia China

El 90% de las cerezas chilenas se envía por barco, y los buques "Cherry Express" siguen siendo vitales para mantener la competitividad del sector en el mercado asiático, especialmente en China, uno de los mayores compradores de fruta fresca chilena.

Estos servicios permiten llegar en 23 días, reduciendo riesgos y manteniendo la calidad de un producto que es consumido masivamente durante las festividades del Año Nuevo Chino.

Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas, recalcó que cada temporada implica un desafío a gran escala. "La coordinación de los distintos actores de la cadena es clave para seguir posicionando a Chile como líder en exportaciones frutícolas", resaltó.

El 60% de los servicios Cherry Express operará desde San Antonio

San Antonio Terminal Internacional (STI) será nuevamente el principal punto de salida hacia Asia, con cuatro rutas directas y la mayor disponibilidad de naves para la industria.

"Nuestra oferta de servicios directos demuestra que somos el principal punto de salida de la cereza chilena con destino a Asia", afirmó Andrés Albertini, gerente general de STI.

El terminal ofrecerá:

Más de 3.000 puntos de conexión para contenedores refrigerados

Sistema operativo digitalizado

Protocolos de seguridad reforzados

Automatización de flujos

Proyectos de inteligencia artificial y telemetría para optimizar la operación

Relevancia para la relación Chile-China

La exportación de cerezas es uno de los motores de la relación comercial Chile-China, y una de las palabras clave de la temporada para el sector agrícola.

El inicio de esta operación logística, con más rutas, más naves y tiempos más cortos, refuerza el rol de Chile como principal proveedor de cerezas frescas en el mercado chino, especialmente en los meses previos al Año Nuevo Lunar.

Con un volumen proyectado récord y mejoras en la infraestructura portuaria, el país busca consolidar su liderazgo en el mercado asiático y fortalecer su vínculo agrícola con China.