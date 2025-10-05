China amplía cobertura: más de 230 medicamentos contra el cáncer incluidos en su seguro nacional

China dio un nuevo paso en la lucha contra el cáncer al incluir más de 230 medicamentos oncológicos en el catálogo del seguro médico nacional, según informó la Administración Nacional de Seguros Médicos (NHSA, por sus siglas en inglés).

La medida amplía la cobertura a más de 20 tipos de cáncer, entre ellos los de pulmón, mama y estómago, algunos de los más frecuentes en el país.

La NHSA destacó que los medicamentos más recientes se están sumando al sistema de salud con mayor rapidez, en algunos casos menos de un año después de su aprobación.

Esto permite que pacientes con cáncer accedan a terapias innovadoras sin enfrentar los altos costos que suelen implicar estos tratamientos.

Mejora en la tasa de supervivencia

Un análisis de la Asociación contra el Cáncer de China, basado en registros médicos de 2023, reveló que la tasa de supervivencia a cinco años aumentó del 33,3% hace una década al 43,7% al cierre de 2023.

Esta mejora refleja tanto el avance de la medicina oncológica china como el impacto de políticas públicas centradas en la atención temprana y la reducción de costos.

El catálogo del seguro médico nacional de China también incluye medicamentos complementarios que ayudan a los pacientes a sobrellevar los efectos secundarios del tratamiento, fortaleciendo un enfoque integral del cuidado.

Con esta ampliación, el país asiático refuerza su modelo de salud pública como un referente regional, combinando innovación farmacéutica, acceso equitativo y control de precios.