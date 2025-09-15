China amplía vacunación contra el VPH e incorpora la dosis al programa nacional

La Comisión Nacional de Salud de China anunció que este año se desplegarán servicios de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para mujeres en edad elegible y que la dosis será incorporada al programa nacional de inmunización. Esto significa que la vacuna estará disponible de manera gratuita para millones de personas.

La decisión responde al aumento de la incidencia del cáncer de cuello uterino y al crecimiento de la demanda ciudadana por integrar la vacuna al sistema público de salud.

Una vacuna que previene el cáncer de cuello uterino

El VPH es la principal causa del cáncer de cuello uterino, uno de los más frecuentes entre las mujeres en el mundo. Expertos en salud destacan que la inmunización es la estrategia más efectiva y accesible para reducir los contagios y prevenir la enfermedad.

En los últimos años, varias provincias chinas comenzaron a ofrecer vacunación gratuita contra el VPH a niñas de entre 9 y 14 años.

Estas iniciativas locales marcaron el camino para que finalmente la vacuna sea parte del plan nacional.

El desarrollo de vacunas nacionales más económicas ha facilitado la expansión de esta política. Con esta medida, China busca asegurar que la protección contra el VPH llegue a todos los territorios, especialmente a las zonas rurales y a las familias con menos recursos.