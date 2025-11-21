China endurece normas para combatir incendios forestales y proteger zonas rurales

El primer ministro chino, Li Qiang, firmó un nuevo reglamento nacional para la prevención y control de incendios forestales, el cual entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, según informó el Gobierno en Beijing.

La normativa establece mayores exigencias para autoridades locales, nuevos protocolos de emergencia y sanciones más estrictas con el objetivo de proteger vidas, recursos naturales y seguridad ecológica.

El reglamento obliga a los departamentos gubernamentales de China a crear planes de trabajo, protocolos de coordinación y planificaciones de respuesta de emergencia especiales para incendios en bosques y pastizales.

Entre las medidas destacan:

Construcción y mejora de cortafuegos.

Instalación de infraestructura de compartimentación.

Refuerzo de patrullas diarias y sistemas de inspección.

Estas acciones buscan disminuir el riesgo de incendios forestales, una preocupación recurrente en varias regiones del país, especialmente en áreas montañosas y secas.

Enfoque en la seguridad de la población

El reglamento establece que, ante cualquier alarma, las autoridades locales deberán activar de inmediato los protocolos de emergencia, priorizando el rescate y la evacuación de personas en riesgo.

La prevención de incendios forestales y de pastizales se convierte así en una responsabilidad transversal, con coordinaciones que van desde gobiernos centrales hasta equipos comunitarios.

Sanciones más duras por prácticas ilegales

La nueva normativa también detalla responsabilidades legales estrictas para quienes incumplan las normas de gestión de incendios forestales. Esto incluye sanciones por prácticas de riesgo, negligencia o actividades ilegales que puedan provocar incendios.

Para China, fortalecer la prevención de incendios forestales forma parte de su estrategia de seguridad ecológica, un tema que ha tomado relevancia en los últimos años debido al aumento de eventos extremos vinculados al clima.

Por qué importa para Chile

Chile enfrenta cada verano desafíos similares en materia de incendios forestales, por lo que estas nuevas políticas chinas pueden servir como referencia comparativa en planificación preventiva, infraestructura y respuesta temprana.

El tema de prevención de incendios forestales es de interés común para ambos países, especialmente en zonas rurales y con grandes extensiones de vegetación.