China Hoy: La cooperación tiene color verde

China y los países latinoamericanos y caribeños están estrechando lazos a través de la cooperación en energía verde. Hasta la fecha, 22 países de América Latina y el Caribe (ALC) han firmado con China documentos de cooperación o memorandos de entendimiento en el marco de la Iniciativa de la Franja y Ruta (IFR). Cabe mencionar que países como Argentina, Cuba y Surinam han firmado planes de cooperación con China para la promoción conjunta de la construcción de la Franja y la Ruta. La cooperación en energía verde es un aspecto destacado de la cooperación China-ALC y ha inyectado un nuevo impulso a la construcción conjunta de la IFR.

"Nuevas infraestructuras"

El diario Financial Times informó recientemente de que China había desplazado el centro de sus inversiones en ALC hacia las energías limpias. Según un informe publicado por el Centro de Estudios del Diálogo Interamericano, un think thank ubicado en Washington, China califica de "nuevas infraestructuras" las nuevas tendencias de inversión representadas por la energía limpia, las telecomunicaciones y la tecnología financiera, en las que se centra la actual cooperación económica de China con los países de ALC.

En los últimos años, China y ALC han reforzado la cooperación en la cadena de la industria verde, y cada vez más proyectos de protección medioambiental con bajas emisiones de carbono han aterrizado en ALC.

El transporte ecológico fue uno de los aspectos más destacados de los XIX Juegos Panamericanos, celebrados en Santiago de Chile en 2023. Durante el evento, se utilizaron autobuses eléctricos de dos pisos fabricados por China para transportar al público a los estadios distribuidos en diferentes partes de la ciudad, lo que inyectó mucha "energía verde" a este acontecimiento deportivo. Además, la primera línea de transmisión de corriente continua de alta tensión de Chile, en cuya construcción participa China Southern Power Grid, está siendo objeto de intensos trabajos preparatorios. Esta línea de transmisión, de 1.350 kilómetros de longitud, es la mayor inversión de dicha empresa china en proyectos de redes eléctricas en el extranjero hasta la fecha, se convertirá en un importante logro de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, y contribuirá al desarrollo ecológico de Chile.

BYD, el gigante fabricante de vehículos eléctricos chino, ha iniciado oficialmente las obras de un complejo de base de producción en Brasil, el cual se espera que entre en funcionamiento a finales de este año o inicios de 2025, de acuerdo con el medio singapurense Lianhe Zaobao.

Trabajadores en una planta de producción de baterías del fabricante de automóviles chino BYD en Manaos, capital del estado de Amazonas, Brasil.

En Bolivia, la finalización del proyecto de una planta de carbonato de litio construida por una empresa china en diciembre de 2023 marcó el inicio oficial del proceso de la industrialización del litio en el país, según declaró el presidente boliviano, Luis Arce, cuando asistió a la ceremonia de inauguración.

En Argentina, el parque eólico Loma Blanca, ubicado en las afueras de Puerto Madryn, es uno de los más grandes de su tipo en el país. Este proyecto está dividido en seis fases, de las cuales las fases I, II, III y VI, así como el parque eólico Miramar, situado en la provincia de Buenos Aires, son una inversión de la empresa china Goldwind. Además, en 2013 un consorcio liderado por una firma china ganó la licitación del proyecto de la Central Hidroeléctrica "Néstor Kirchner-Jorge Cepernic". Una vez terminada, podrá satisfacer el consumo diario de electricidad de 1,5 millones de hogares al año, y ahorrará a Argentina casi 1100 millones de dólares en gastos de importación de petróleo y gas.

De acuerdo con Cao Ting, investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Fudan, la cooperación China-ALC en materia de energía verde, que tiene ya una buena base y está avanzando hacia una nueva etapa de profundización continua, ayudará a la región a emprender el camino del desarrollo sostenible.

Enorme potencial de cooperación

En los últimos años, la cooperación en materia de nuevas energías se ha convertido en un nuevo punto destacado y un nuevo motor de la cooperación entre China y ALC. Los países latinoamericanos son ricos en nuevos recursos energéticos, y muchos de ellos consideran el desarrollo vigoroso de las nuevas energías como un medio importante para promover su desarrollo económico. A su vez, China cuenta con las ventajas de toda la cadena industrial y una rica experiencia en la ejecución de proyectos en el campo de las nuevas energías. Ambas partes cuentan con destacadas ventajas complementarias y un enorme potencial de cooperación.

La región de ALC posee abundantes reservas de energías renovables. Por ejemplo, tiene vastos recursos de energías solar y eólica debido a las largas horas de sol, la alta radiación solar, la alta densidad de la energía eólica, y además posee extensos recursos de energía hidráulica.

El informe Perspectiva mundial de las energías renovables, publicado por la Agencia Internacional de Energías Renovables, señala que América Latina es un destino atractivo para la inversión en energías renovables. Se espera que para 2050 la demanda de inversión en energías renovables en América Latina sea de unos 45.000 millones de dólares anuales y que cada dólar invertido aporte un rendimiento económico de entre tres y ocho dólares. En la actualidad, los países de la región siguen ampliando el desarrollo y el uso de las energías renovables. Se estima que para 2050, la inversión en energías renovables impulse el producto regional bruto de América Latina en un 2,4 %.

América Latina tiene un amplio espacio de mercado en el campo de la energía verde. Un ejemplo son los vehículos de nueva energía (VNE). Los expertos señalan que el desarrollo de VNE en América Latina comenzó tarde, pero la industria tiene un enorme potencial de crecimiento. Según la agencia Prensa Latina, las estadísticas muestran que de enero a noviembre de 2023, China exportó 376.000 automóviles a México, lo que convirtió a dicho país en el segundo mayor mercado de exportación de automóviles chinos. Los datos dados a conocer por la Industria Nacional de Autopartes de México, muestran que hasta finales de 2023, había 33 fabricantes chinos de autopartes operando en ese país, con grandes perspectivas de desarrollo.

China, a su vez, tiene una ventaja sobresaliente en el campo de las nuevas tecnologías energéticas.

En el sector de la tecnología hidroeléctrica, China se encuentra en el nivel avanzado mundial. Los datos muestran que la empresa China Yangtze Power posee 5 de las 12 mayores centrales hidroeléctricas del mundo, y el número de sus unidades generadoras de turbinas hidroeléctricas que funcionan con más de 700.000 kilovatios representa las dos terceras partes del total mundial.

En el rubro de la energía eólica, China va a la cabeza, como señala un artículo publicado por la revista alemana WirtschaftsWoche. Según un reciente informe de BloombergNEF, una organización de investigación de mercados, varios de los 10 mayores fabricantes de aerogeneradores del mundo son chinos.

Grandes perspectivas

En diciembre de 2019, se lanzó oficialmente la iniciativa Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC) en el marco de la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas, con el objetivo de alcanzar al menos el 70 % de participación de las energías renovables en la matriz eléctrica de la región para 2030. Actualmente, los países de la región se esfuerzan por aprovechar las ventajas de sus propios recursos y su potencial para contribuir a la consecución de este objetivo.

En los últimos años, el Gobierno brasileño ha puesto en marcha diversas iniciativas para apoyar el desarrollo de las energías renovables, tales como un plan sobre el desarrollo de la energía solar, publicado por la Administración Nacional de Electricidad, que se traza como objetivo un descuento del 80 % en las tarifas para los usuarios de centrales solares fotovoltaicas, con un periodo preferencial de hasta 10 años.

El Gobierno costarricense ha manifestado que ha ahorrado más de 500 millones de dólares en los últimos 20 años al potenciar la transición hacia las energías renovables. Costa Rica tiene el objetivo de generar el 100 % de su electricidad a partir de fuentes de energía renovable para 2030, y de electrificar el 100 % de sus autobuses y taxis para 2035.

El Gobierno de Argentina plantea aumentar la proporción de generación de electricidad a partir de fuentes renovables al 20 % para 2025. Por otro lado, está comprometido a brindar apoyo técnico y político para el desarrollo de energía renovable, y planea invertir miles de millones de dólares en el desarrollo y la construcción de proyectos de energía renovable. Una vez finalizados, se ahorrarán 130 millones de dólares en gastos de importación de energía y se reducirán 220 toneladas de emisiones de carbono cada año.

La cooperación en nuevas energías contribuye al incremento de la cooperación bilateral en otros ámbitos como la economía, el comercio y las energías tradicionales. Asimismo, promueve el desarrollo de la asociación cooperativa integral China-ALC. La economía verde es el nuevo camino del desarrollo chino, la nueva dirección en el ámbito de la cooperación en infraestructura y la nueva fuerza motriz para la cooperación práctica entre China y ALC.

