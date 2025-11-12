China lidera la innovación mundial con casi la mitad de las patentes registradas ante la OMPI

China volvió a posicionarse en 2024 como el principal motor de la innovación mundial, según el más reciente informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El país concentró el 48% de las solicitudes de patentes y marcas registradas a nivel global, manteniendo su liderazgo por quinto año consecutivo.

De acuerdo con el informe publicado este miércoles, China solicitó 1,79 millones de patentes, lo que representa un aumento del 9,3% respecto a 2023. Muy por detrás se ubicó Estados Unidos, con 501.831 solicitudes (13% del total), seguido por Japón, Corea del Sur y Alemania.

Asia impulsa el crecimiento mundial de las patentes

El número total de solicitudes de patente en el mundo alcanzó un récord de 3,72 millones en 2024, un crecimiento interanual del 4,9%. Además de China, otros países asiáticos como India (+19 %) y Corea del Sur mostraron importantes avances, reflejando la expansión del eje de la innovación hacia el continente.

Las áreas más dinámicas fueron la tecnología informática (13,2% del total), seguida de la maquinaria eléctrica (7,2%) y la comunicación digital (5,8%).

China también domina en marcas y diseños

En materia de marcas registradas, China solicitó 7,3 millones de registros, equivalentes también al 48% del total global. Aunque se observó una leve baja del 1,5% respecto al año anterior, el país se mantuvo muy por encima de Estados Unidos (836.457 solicitudes).

El sector de investigación y tecnología encabezó las solicitudes de marca con un 19,3%, seguido por salud (14,1%) y moda y complementos (12,2%).

Además, en el campo de los diseños industriales, China presentó 906.849 solicitudes, un 58% del total mundial, superando ampliamente a Alemania, Estados Unidos e Italia.

Propiedad intelectual: clave para el crecimiento

El director general de la OMPI, Daren Tang, destacó que la propiedad intelectual "sigue siendo un motor clave del crecimiento económico", al estar en el centro de las estrategias empresariales.

El avance de China en este ámbito confirma su apuesta por la innovación tecnológica, la investigación aplicada y la protección de la creatividad, consolidando su posición como referente global en patentes y marcas.