China mejora su calidad del aire y marca un récord histórico

China alcanzó en 2025 el mejor nivel de calidad del aire desde que comenzaron los registros oficiales de monitoreo, informó este viernes Li Tianwei, funcionario del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, durante una conferencia de prensa.

El anuncio es relevante porque confirma una reducción sostenida de la contaminación atmosférica en medio del crecimiento económico del país y del cierre del XIV Plan Quinquenal (2021-2025).

Según los datos oficiales, la concentración promedio de PM2,5 en ciudades a nivel de prefectura o superior fue de 28 microgramos por metro cúbico, el registro más bajo desde el inicio de las mediciones.

Los principales indicadores de 2025

Entre los tres indicadores clave de evaluación ambiental destacan:

PM2,5 promedio: 28 µg/m³

Días con buena calidad del aire: 89,3 %

Días con contaminación grave: 0,9 %

Todos estos índices representan el mejor desempeño histórico desde que China implementó su sistema nacional de monitoreo ambiental.

Durante el XIV Plan Quinquenal, la concentración nacional de PM2,5 disminuyó en un 20%, consolidando una tendencia a la baja en la contaminación del aire.

La mejora en la calidad del aire ha sido uno de los ejes centrales de la política ambiental china en los últimos años, en paralelo al desarrollo industrial y urbano.

Crecimiento económico y "cielo azul"

Uno de los datos más destacados del informe es que 29 ciudades con un Producto Interno Bruto superior a un billón de yuanes (aproximadamente 144.450 millones de dólares) registraron una concentración promedio de PM2,5 de 27,8 microgramos por metro cúbico, cifra incluso mejor que el promedio nacional.

De acuerdo con Li Tianwei, estos resultados demuestran que el crecimiento económico y la protección ambiental pueden avanzar de manera simultánea.

"Estas ciudades han mostrado mejoras significativas (...) demostrando que el desarrollo y la protección del cielo azul pueden lograr un beneficio mutuo", señaló el funcionario.

¿Qué implica esta mejora en la contaminación del aire?

La reducción del PM2,5 es clave porque estas partículas finas están asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por eso, los avances en calidad del aire tienen impacto directo en la salud pública.

En el contexto internacional, el desempeño ambiental de China es seguido de cerca debido a su tamaño económico y demográfico. Para América Latina -y también para Chile- el tema es relevante, considerando la creciente cooperación en energía, industria y desarrollo sostenible entre ambas regiones.

La evolución de la calidad del aire en China se ha convertido así en un indicador no solo ambiental, sino también económico y geopolítico.

En 2025, los datos oficiales muestran que el país logró reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire a niveles récord. El desafío ahora será sostener estos avances en los próximos planes de desarrollo y en un escenario global cada vez más exigente en materia ambiental.