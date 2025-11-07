China pone en servicio su tercer portaaviones, el primero con catapultas electromagnéticas

China desveló este viernes la entrada en servicio de su tercer portaaviones, el Fujian, equipado con tecnología electromagnética de lanzamiento, lo que convierte al gigante asiático en el segundo país del mundo que cuenta en su flota con este avance, junto a Estados Unidos.

El Fujian, identificado con el número 18, fue incorporado oficialmente a la Armada china durante una ceremonia de entrega de bandera a la que asistió el presidente, Xi Jinping, y que fue celebrada este miércoles en la isla meridional de Hainan.

Se trata del primer portaaviones del país dotado de catapultas electromagnéticas, un sistema que utiliza energía eléctrica para lanzar aeronaves desde la cubierta y que supone un avance frente a las catapultas de vapor empleadas en buques anteriores.

La televisión estatal CCTV informó de que Xi entregó personalmente la bandera del Ejército Popular de Liberación al capitán y al comisario político del Fujian, tras lo cual subió a bordo para recibir informes sobre la construcción del buque, las capacidades operativas del sistema de lanzamiento y la preparación de la tripulación.

El Fujian fue botado en junio de 2022 en el astillero de Jiangnan, en la ciudad oriental de Shanghái, y realizó su primera navegación de pruebas en mayo de 2024, centrada en la verificación de los sistemas de propulsión y eléctricos.

En septiembre de este año atravesó el estrecho de Taiwán en dirección al mar de China Meridional para ensayos y entrenamientos, un movimiento que generó atención en la región.

Diseñado y construido íntegramente en China, el Fujian tiene un desplazamiento de más de 80.000 toneladas y representa un paso importante en los planes del Ejército chino de contar con seis portaaviones para 2035.

Los dos primeros, el Liaoning y el Shandong, derivan de diseños soviéticos y utilizan rampas de despegue en lugar de catapultas.