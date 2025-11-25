Con inversión china: CGE impulsa ampliación del sistema eléctrico en Ñuble

CGE Transmisión, de capitales chinos, inició las obras para ampliar las líneas Monterrico-Cocharcas y Charrúa-Chillán que permitirán aumentar la capacidad del sistema eléctrica en la Región de Ñuble.

Las obras de ampliación de la primera línea, que se extiende 12 kilómetros entre Chillán y San Carlos, tienen un plazo estimado de 24 meses, mientras que en el caso de Charrúa-Chillán tardará 36 meses debido a que su extensión alcanza los 56 kilómetros.

El proyecto considera una inversión de 65,5 millones de dólares.

Los principales beneficios

CGE explicó cuáles son los principales beneficios de estas obras.

Sistema eléctrico más robusto y confiable para el desarrollo económico.

Atracción de inversión para la conexión de nuevas empresas, industrias y rubros.

Modernización de la infraestructura eléctrica, para una operación y mantenimiento más seguro.

Habilitantes para futuras interconexiones o ampliaciones del sistema eléctrico regional.

Infraestructura de mayor capacidad y eficiencia, disminuyendo las pérdidas de energía durante la transmisión.