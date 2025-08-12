Confucio Santo Tomás y Efecto China lanzan beca para aprender chino mandarín
Gana una beca completa para el curso Básico 1 de chino mandarín (modalidad online) del segundo semestre de 2025.
El Instituto Confucio Santo Tomás y Efecto China de Radio Cooperativa lanzaron un concurso que entregará una beca completa para el curso Básico 1 de chino mandarín, modalidad online, correspondiente al segundo semestre de 2025.
La iniciativa busca acercar el idioma y la cultura china a más personas en Chile, ofreciendo la posibilidad de iniciar estudios sin costo en uno de los programas más reconocidos del país.
Pueden postular todas las personas mayores de 14 años que residan en Chile, que no tengan deudas vigentes con Santo Tomás (CFT, IP o UST) y que cumplan los pasos indicados en estas bases.
1 beca completa (100%) para el curso Básico 1 de chino mandarín en modalidad online, válido para el segundo semestre 2025 en el Instituto Confucio Santo Tomás.
El concurso es organizado por el Instituto Confucio Santo Tomás en alianza con Efecto China. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el organizador a través del correo confucio@santotomas.cl.