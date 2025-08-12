Confucio Santo Tomás y Efecto China lanzan beca para aprender chino mandarín

El Instituto Confucio Santo Tomás y Efecto China de Radio Cooperativa lanzaron un concurso que entregará una beca completa para el curso Básico 1 de chino mandarín, modalidad online, correspondiente al segundo semestre de 2025.

La iniciativa busca acercar el idioma y la cultura china a más personas en Chile, ofreciendo la posibilidad de iniciar estudios sin costo en uno de los programas más reconocidos del país.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden postular todas las personas mayores de 14 años que residan en Chile, que no tengan deudas vigentes con Santo Tomás (CFT, IP o UST) y que cumplan los pasos indicados en estas bases.

Cómo participar en el sorteo

Sigue en Instagram a @confucioust y @efectochinacooperativa. Comparte en tu historia la gráfica oficial del concurso, disponible en las redes de ambas cuentas. Mantén tu cuenta pública al momento del sorteo para verificar los requisitos.

Plazos del concurso

Cierre de postulaciones: domingo 24 de agosto de 2025 a las 23:59 horas .

domingo a las . Sorteo: lunes 25 de agosto de 2025 , entre quienes cumplan todas las condiciones.

lunes , entre quienes cumplan todas las condiciones. Notificación: la persona ganadora será contactada por mensaje directo en Instagram y anunciada en las redes oficiales del Instituto Confucio Santo Tomás.

Premio

1 beca completa (100%) para el curso Básico 1 de chino mandarín en modalidad online, válido para el segundo semestre 2025 en el Instituto Confucio Santo Tomás.

Condiciones clave

La beca es personal e intransferible y no es canjeable por dinero ni por otros productos/servicios.

y por dinero ni por otros productos/servicios. Si la persona ganadora no puede cursar el programa por causas personales, la beca queda sin efecto y no se reasignará .

y . No pueden participar colaboradores del Instituto Confucio Santo Tomás ni de Radio Cooperativa, ni sus familiares directos .

del Instituto Confucio Santo Tomás ni de Radio Cooperativa, ni sus . La persona ganadora tendrá 3 días hábiles para confirmar la aceptación del premio tras ser contactada.

para confirmar la aceptación del premio tras ser contactada. Participar implica aceptar íntegramente estas bases. El incumplimiento o la entrega de información falsa implica eliminación automática.

Organizadores y contacto

El concurso es organizado por el Instituto Confucio Santo Tomás en alianza con Efecto China. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el organizador a través del correo confucio@santotomas.cl.