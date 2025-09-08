Cruz Roja Chilena participó en foro sobre IA y acción humanitaria en China

La Cruz Roja Chilena participó en el 4º Foro Internacional de la Acción Humanitaria en la Era de la Inteligencia Artificial, realizado en la ciudad de Suzhou, China, entre representantes de distintas sociedades nacionales y organismos internacionales.

La delegación chilena estuvo compuesta por el presidente nacional, doctor Rafael Méndez Mella, y el director ejecutivo, Felipe González Godoy, quienes intervinieron en debates y paneles dedicados a analizar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la gestión de riesgos, la innovación en emergencias y la protección de comunidades vulnerables.

Durante la visita, los representantes de Chile sostuvieron una reunión bilateral con Kate Forbes, presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

En la instancia, se discutieron temas estratégicos vinculados al fortalecimiento institucional y al rol de la Cruz Roja Chilena en el ámbito nacional e internacional, en un contexto donde la tecnología avanza rápidamente y plantea nuevos retos para el trabajo humanitario.

La Cruz Roja de China fue anfitriona de este foro, que reunió a delegaciones de distintos continentes para reflexionar sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el terreno humanitario.

La organización chilena agradeció la hospitalidad y destacó la importancia de este espacio como plataforma para fortalecer la cooperación entre países y abrir nuevos caminos de innovación tecnológica en beneficio de las comunidades.

Con esta participación, la Cruz Roja Chilena reafirmó su compromiso de adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder de vista su misión esencial: prevenir y aliviar el sufrimiento humano con neutralidad, independencia y humanidad.