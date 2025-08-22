Diez delfines blancos chinos se convierten en los primeros "ciudadanos ecológicos" de Xiamen

Síguenos:
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La ciudad costera del sureste de China, conocida como el "jardín en el mar", los distinguió como símbolo de la convivencia entre naturaleza y desarrollo urbano.

Diez delfines blancos chinos se convierten en los primeros
Efecto China
Xiamen, una de las principales ciudades costeras del sureste de China, otorgó por primera vez el título de "Ciudadanos Ecológicos" a diez delfines blancos chinos (Sousa chinensis), especie catalogada como protegida a nivel nacional y conocida popularmente como el "panda marino".

El reconocimiento se realizó el pasado 15 de agosto, en el marco de los avances ambientales de la ciudad, que desde 1997 cuenta con la primera reserva del país dedicada a este cetáceo. Gracias a las políticas de conservación, la población de delfines aumentó de unas 60 crías en los años 90 a cerca de 100 ejemplares en la actualidad, según la Oficina de Recursos Naturales y Planificación de Xiamen.

Entre los distinguidos está "Gran Blanco", una veterana hembra que suele nadar junto a su cría, y "Le Bao", rescatado exitosamente tras encallar y liberado nuevamente al mar, en lo que fue el primer rescate exitoso de la especie en la provincia de Fujian.

Xiamen es reconocida como la única ciudad del mundo donde los delfines blancos pueden observarse durante todo el año en aguas urbanas, ganándose el apodo de "la ciudad en el mar, con delfines en la ciudad". Desde 2009, las autoridades locales registran información detallada de cada ejemplar -desde sus características físicas hasta sus rutas de desplazamiento- para crear expedientes individuales.

Este reconocimiento simboliza un nuevo paso en la coexistencia armoniosa entre el desarrollo económico y la protección ecológica, donde los delfines pasan de ser "espíritus marinos" a "ciudadanos ecológicos", reflejando el compromiso de China con la biodiversidad.

