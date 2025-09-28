El puente más alto del mundo abrió al tránsito en la provincia china de Guizhou

El puente más alto del mundo abrió al tráfico la mañana del domingo luego de tres años de construcción en la provincia suroccidental china de Guizhou, reduciendo a dos minutos el tiempo de viaje sobre un profundo cañón que antes tomaba más de dos horas.

El Puente sobre el Gran Cañón de Huajiang, que se eleva 625 metros sobre el río Beipan, en el terreno montañoso de Guizhou, es casi nueve veces más alto que el Puente Golden Gate de San Francisco.

Foto: Xinhua

Con una envergadura de su soporte principal de 1.420 metros, el proyecto se ha convertido en el puente colgante de celosía de acero con el vano más largo del mundo en terreno montañoso, según las autoridades provinciales de Guizhou.

Cruzando el Gran Cañón de Huajiang, apodado "la grieta de la Tierra", la estructura de 2.890 metros de largo es la última incorporación a la red de infraestructura en rápida expansión de la segunda mayor economía del mundo.

Foto: Xinhua

El anterior puente más alto del mundo, que también cruza el río Beipan, se encuentra a poco más de 100 kilómetros del Puente sobre el Gran Cañón de Huajiang. El titular previo del récord, inaugurado en 2016, tiene una altura vertical de 565,4 metros desde la cubierta del puente hasta la superficie del río.

Guizhou, una de las provincias menos desarrolladas de China, ha construido en los últimos años más de 30.000 puentes en su terreno montañoso, incluidos tres de los más altos del mundo. La provincia alberga casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo.