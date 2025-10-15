Síguenos:
Electromovilidad a dos pisos: Chile amplía su flota con apoyo tecnológico de China

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los nuevos vehículos de la Red Movilidad operan en seis comunas de la capital con tecnología avanzada en seguridad y confort.

Electromovilidad a dos pisos: Chile amplía su flota con apoyo tecnológico de China
Efecto China
Desde septiembre, 10 nuevos buses eléctricos de dos pisos se incorporaron a la Red de Movilidad Metropolitana, ampliando una flota que ya contaba con otros diez operativos desde 2023.

Fabricados en China, estos vehículos llegaron a Chile gracias a una colaboración público-privada que consolida el vínculo tecnológico entre ambos países.

"Hoy Santiago es la ciudad con más buses eléctricos después de las ciudades chinas", destacó Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, en conversación con Efecto China de Radio Cooperativa.

La ruta de la electromovilidad chilena

El proceso comenzó en 2017, cuando los dos primeros buses eléctricos chinos llegaron a Chile para iniciar una transformación sin precedentes. Ocho años después, el país cuenta con más de 3.200 buses eléctricos circulando en el Gran Santiago y varias regiones, convirtiendo la electromovilidad en una política de Estado transversal.

Tapia destacó que este crecimiento ha sido posible gracias a la cooperación con fabricantes chinos. Actualmente, seis marcas distintas del país asiático operan en el sistema chileno, reflejando una diversificación tecnológica que ha mejorado la calidad del transporte público.

Tecnología china al servicio de la seguridad y el confort

Los nuevos buses de dos pisos destacan por su equipamiento avanzado: 20 cámaras de seguridad, sistemas de control de fatiga del conductor y monitoreo en tiempo real desde un centro de control conectado a la red de transporte.

Además, ofrecen aire acondicionado, puertos USB, accesibilidad universal y un diseño que mejora la experiencia de viaje. Según Tapia, los usuarios otorgaron una nota histórica de 6,9 a los primeros buses de este tipo, operativos desde los Juegos Panamericanos 2023.

Recorridos y expansión regional

Los nuevos buses eléctricos circulan en el servicio 519, conectando Peñalolén con Lo Prado y atravesando comunas como Ñuñoa, Providencia, Santiago y Estación Central. La ruta se amplió hasta el Metro Pajaritos, permitiendo combinar el viaje con el servicio 555 al aeropuerto.

La expansión también se replica fuera de la capital. Regiones como Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Coquimbo ya cuentan con flotas eléctricas, reflejando un efecto multiplicador de la política de electromovilidad.

Una alianza que impulsa la innovación

Chile mantiene un diálogo constante con las principales empresas fabricantes de buses en China, lo que ha permitido incorporar mejoras en seguridad, accesibilidad y eficiencia energética.

"Nos visitan delegaciones de distintos países para conocer nuestra experiencia. Hemos sido la puerta de entrada a América Latina para las marcas chinas", explicó Tapia, subrayando el papel del país como referente regional en transporte público sostenible.

