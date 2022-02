No hay niño que no tenga su personaje favorito de dibujos animados o cómics. Y para muchos chinos de ciertas generaciones, no hay personaje más célebre que Sanmao, un huérfano con tres simples pelos que merodeaba por las calles. China desarrolló su propia versión de los cómics, conocidos como 'xiaorenshu', cuya industria tiene su origen en Shanghai. Este 2022, se cumplen 70 años de la fundación de la Editorial Popular de Bellas Artes de Shanghai. Con motivo de esta efeméride, la Plaza Cultural SAIC de Shanghai acoge la exposición "Dibujando Shanghai: El estilo Shanghai en los cómics"

LEER ARTICULO COMPLETO