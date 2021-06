Experto chileno destaca apoyos y nexos establecidos con Asia-Pacífico durante pandemia

El académico chileno de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso Mauricio Rodríguez destacó la importancia de que bajo el marco la Conferencia de Alto Nivel Asia-Pacífico sobre la Cooperación de la Franja y la Ruta, se generen apoyos para los países en vías de desarrollo, entendiendo que la zona del Asia-Pacífico ha sido una de las más golpeadas por la pandemia.

En entrevista concedida a Xinhua, Rodríguez aseguró que se han tratado de generar redes multilaterales en las que se puedan entregar insumos médicos y clínicos, vacunas, y ayuda con ventiladores, entre otros.

"Y, por otro lado, tiene que ver con que se generen estas transferencias tecnológicas. Eso ya es a un nivel superlativamente mayor, porque al existir transferencias de tecnología o transferencias tecnológicas significa que se puede empezar a compartir el conocimiento sobre cómo se está tratando el tema de la pandemia", exhortó el también máster en ciencias políticas.

Subrayó que en el marco de estas colaboraciones "en algunos países se podrían abrir sucursales de algunos laboratorios para poder fabricar vacunas que, obviamente, van a generar también un aumento de la cobertura sobre todo para esta zona o para la franja del Asia-Pacífico".

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció esta semana que el país llegó al 80 por ciento de la población objetivo vacunada contra el coronavirus con al menos una dosis, es decir 12.199.649 personas vacunadas. La mayoría de esta población ha sido inoculada con CoronaVac, la vacuna del laboratorio chino Sinovac.

Mauricio Rodríguez resaltó que, en la referida conferencia, el multilateralismo "se ha tratado de desarrollar" para que sea "más mancomunado, que se fortalezca más".

"De alguna u otra manera ahí nos damos cuenta de que, con la pandemia los Estados no pueden desarrollarse, no pueden sobrevivir, no pueden sortear todas estas problemáticas en forma sola, sino que necesitan el apoyo de otra economía. El apoyo tecnológico de otros avances, de otras instancias, de otras innovaciones, otra mirada", dijo.

Por esta razón, instó a continuar con los nexos multilaterales que, según el experto, "van a existir con más fuerza, o fortalecerse un poco más".