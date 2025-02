Filme chino Ne Zha 2 supera al séptimo Star Wars como el más taquillero en un país

La película de animación china Ne Zha 2 superó el umbral de los 10.000 millones de yuanes (1.390 millones de dólares), según los últimos datos publicados este jueves por la plataforma de venta de entradas china Maoyan.

La cinta acababa de alcanzar otro récord histórico tras recaudar 1.046 millones de dólares de recaudación solo en su país de origen superando a Star Wars: The Force Awakens (2015), que tenía el récord de taquilla en un solo territorio, con 936 millones.

Ne Zha 2 se estrenó en China el pasado 29 de enero, este jueves llegará al mercado australiano y el 15 a las salas de Estados Unidos y Canadá, según los datos de la web especializada The Numbers, que es la que ofrece la cifra de recaudación del filme chino.

Hasta ahora, el récord de recaudación en un solo país lo ostentaba Star Wars: The Force Awakens por la taquilla en el mercado estadounidense, seguida de Avengers: Endgame (2019), con 858 millones de dólares y Spider-Man: No Way Home (2021), con 814.

El pasado domingo, Ne Zha 2 ya se había convertido en la cinta con más entradas vendidas en la historia de la taquilla del gigante asiático, por encima del filme de acción Wolf Warrior (2015), también chino, al alcanzar una cifra de 159 millones de entradas, según datos del portal especializado Maoyan.

Maoyan vaticina que la producción podría convertirse en la primera película cuya recaudación supere el umbral de los 10.000 millones de yuanes (1.369 millones de dólares) en el mercado del gigante asiático.

Tanto Ne Zha 2 como su precuela Ne Zha (2019) están basadas en una novela clásica china del siglo XVI llamada "Investidura de los dioses".

Esta segunda entrega se estrenó durante las fechas festivas por el Año Nuevo lunar y su éxito supone un alivio para una industria en dificultades: en 2024, las taquillas chinas recaudaron 42.502 millones de yuanes (6.233 millones de dólares), dato que representó una caída del 22,5% con respecto a la cantidad registrada en 2023.

Y eso siendo el tercer país por número de producciones en 2024, año en el que se lanzaron 412 nuevas películas, solo por detrás de Estados Unidos (1.166) y Francia (428).