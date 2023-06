Foro de Davos de Verano destaca esfuerzos conjuntos hacia la recuperación económica mundial

Este martes comenzó en la municipalidad china de Tianjin la 14ª Reunión Anual de los Nuevos Campeones, también conocida como el "Foro de Davos de Verano". Este importante evento regresa a China 4 años después, con una edición en la que se congregan más de 1.500 líderes globales y personalidades del mundo empresarial procedentes de más de 90 países y regiones.

Los asistentes intercambiarán ideas bajo el lema de "El emprendimiento: la fuerza impulsora de la economía global".

Durante el foro, los participantes debaten sobre temas como la recuperación del crecimiento económico, las tecnologías punteras, el desarrollo sostenible, y exploran conjuntamente vías para la recuperación económica, e identificar nuevos modelos industriales y asociaciones para impulsar la economía mundial hacia un futuro más sólido, sostenible y equitativo.

La inauguración del foro contó con la presencia del primer ministro chino, Li Qiang, quien pronunció un discurso. Li señaló que, tras haber experimentado los altibajos de la globalización económica, se debe valorar aún más la apertura y el intercambio, y avanzar firmemente hacia la construcción de una economía mundial abierta, para que los frutos de la globalización económica puedan beneficiar más equitativamente a los distintos países y pueblos.

Li también indicó que en el mundo actual lo que falta es comunicación, no separación; cooperación, no confrontación; apertura, no cerradura; paz, no conflicto. Asimismo, hizo hincapié en que China está dispuesta a trabajar con empresarios de todos los países para apoyar firmemente la globalización económica, defender firmemente la economía de mercado y apoyar el libre comercio para dirigir la economía mundial hacia un futuro más inclusivo, resistente y sostenible.