Fuente de la civilización china en la nueva era: La sabiduría del confucianismo

Desde el nacimiento del confucianismo hace más de 2.500 años, los pensamientos de Confucio han sido una importante fuente de alimentación y fundamento espiritual para la supervivencia y el desarrollo de la nación china. El concepto de "benevolencia y amor" defendido en su filosofía sigue siendo una importante inspiración para la paz y al desarrollo en el mundo actual.

En Qufu, cuna de la cultura tradicional, se sigue celebrando anualmente la Ceremonia de Sacrificios a Confucio. La música y las danzas presentadas en el evento son una interpretación de los ritos y la música del periodo de Primavera y Otoño, y el Foro Cultural Mundial de Confucio, así como el Foro Mundial de la Juventud celebrado al mismo tiempo en Nishan.

El erudito Kong Ze, originario de Qufu y descendiente de la 76° generación de Confucio, es en la actualidad investigador del Templo de Confucio y el Museo de la Academia Imperial.

"Decimos que el centro del pensamiento de Confucio es el 'ren'. 'Ren' significa amar a la gente, significa que debemos tratar a todos con solidaridad y amor, que debemos vernos a nosotros mismos y a los demás como una comunidad. Esto es similar a la idea de 'la comunidad de destino común para la humanidad' que estamos promoviendo hoy", explica Kong.

Para el investigador, "debemos contemplar el confucianismo desde la perspectiva del presente, que es una guía y una referencia para nuestra vida y nuestros estudios en la actualidad. Hay un dicho de Confucio que es el que más me ha impactado, y ese dicho es 'empatizar con los sentimientos de los demás y no imponer a los demás lo que no se quiere para uno mismo'. Para decirlo claramente, significa que debo ponerme en su lugar y ver las cosas desde su perspectiva. Si no me gusta lo que hago, ¿cómo puedo obligar a los demás a hacerlo? De hecho, según este dicho, hay un pasaje similar, llamado 'El hombre de la virtud, a la vez que se establece a sí mismo y persigue el éxito, también trabaja para establecer a los demás y permitirles tener éxito también'. Es decir, si quiero mantenerme la vida en sociedad, debo ayudar a los demás a vivir en sociedad, puesto que deseo alcanzar ciertos objetivos, también debo ayudar a los demás a alcanzar sus propios objetivos".

La filosofía de Confucio, la sabiduría del confucianismo, se originó en Shandong y ha influido en generaciones de descendientes chinos. A medida que se han intensificado los intercambios culturales entre China y varios países del mundo, la excelente cultura tradicional china también ha echado raíces en diferentes suelos culturales. Aunque América Latina está separada de China por miles de kilómetros de montañas y mares, las ideas de Confucio también influyen en la región.

El presidente chino Xi Jinping subrayó que "la cultura tradicional china es la sabiduría cristalizada y la esencia de la civilización china, la raíz y el alma de la nación china, y la base sobre la que nos mantenemos firmes en medio de la agitación cultural del mundo".