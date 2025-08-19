Síguenos:
"Héroe silencioso" del espacio: traje chino supera límite de vida útil en órbita

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

El traje extravehicular B, usado por 11 astronautas en ocho misiones distintas, superó su vida útil prevista y se convirtió en un hito tecnológico para el programa espacial de China.

 Xinhua
Efecto China
El traje espacial extravehicular B, utilizado por el astronauta Chen Dong durante la última caminata espacial de la misión Shenzhou-20, alcanzó un récord histórico al completar 20 actividades extravehiculares (EVA), según informó el Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China.

Este equipo se convirtió en el primero de su tipo en lograr extender su vida útil más allá de los 15 usos previstos en diseño, acumulando cuatro años de operaciones en órbita. Desde su debut, fue utilizado por 11 astronautas en ocho misiones tripuladas, consolidándose como una pieza clave en la construcción y mantenimiento de la estación espacial china.

El traje espacial Feitian de segunda generación representa un salto tecnológico frente a la primera generación, con mayor seguridad, eficiencia y duración en órbita. Además, en julio llegaron a la estación espacial dos nuevos trajes identificados como D y E, que serán incorporados en las próximas misiones.

Estos avances refuerzan la estrategia de China de consolidarse como potencia espacial, con un programa que no solo compite con Estados Unidos y Rusia, sino que abre camino a nuevas oportunidades de cooperación internacional en ciencia y tecnología.

