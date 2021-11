La china "Anima" fue premiada como mejor película en el Asian Film Festival

La novena edición del Asian Film Festival Barcelona (AFFBCN), dedicado al cine de autor asiático, ha premiado como mejor película a "Anima", de la directora china Cao Jinling, en un año en el que ha sido más inclusivo en la selección de filmes y se ha llegado a un público más diverso.

La película cuenta la historia del joven "Tutu", quien es considerado un paria por haber matado un oso -animal sagrado para su tribu- para salvar la vida de su hermano. "Años más tarde, 'Tutu' y 'Linzi' luchan por sobrevivir y trabajan como leñadores cerca del bosque en el que crecieron. Ambos se enamoran de la misma mujer y se separan. Mientras 'Linzi' se conecta cada vez más con la naturaleza y el bosque, 'Tutu' elige otro camino. A través de su historia, experimentamos la profunda conexión entre todos los seres vivos y somos testigos de la misteriosa retribución que la naturaleza ejerce sobre los humanos que la hieren", cuenta la reseña.

En el festival, celebrado entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre y que ha proyectado más de 120 películas de veintiséis países de la región Asia-Pacífico dentro de la apuesta del certamen por ganar diversidad, el jurado ha otorgado el galardón a mejor dirección al cineasta Mirlan Abdykalykov, de Kirguistán, por su film "Running to the sky", mientras que el reconocimiento al mejor guion ha sido para "Verdict", de Raymund Ribay Gutiérrez.

Asimismo, se han concedido menciones especiales a las películas "My Childhood, My Country" ("Mi infancia, mi país"), de los afganos Phil Grabsky y Shoaib Sharifi, y "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi.

Para la directora del certamen, Menene Gras, "el festival parece más consolidado a las puertas de su décimo aniversario", una edición en la que han tenido más público y más diverso.

El evento ha cerrado su programación presencial y la entrega de premios con el filme hongkonés "Better days", del director Derek Tsang.

Las películas se podrán ver a través de la plataforma Filmin hasta el 14 de noviembre.

El AFFBCN cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura de las Empresas Culturales de la Generalitat de Cataluña (gobierno regional), del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, de Cataluña Film Festivals, de la Agencia EFE y del canal Betevé.