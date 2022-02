"Para sacarse el sombrero": Atleta argentino considera "épica" la infraestructura de Beijing 2022

El atleta argentino Tomás Birkner afirmó que fue "muy emocionante" su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, y consideró "épica" la infraestructura montada por China para el magno evento.

"Mi primera experiencia olímpica fue muy emocionante, estoy muy contento de haber llegado acá", manifestó desde la Villa Olímpica el esquiador oriundo de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia, de 24 años.

En una entrevista con Xinhua, Birkner resaltó que "la infraestructura que se montó fue épica, de otro mundo" por parte de China para la realización de la justa olímpica, que finalizará el domingo próximo.

"Nunca imaginé que iban a hacer tanto para unos Juegos Olímpicos. Todo era nuevo, por lo menos en la Villa Olímpica. En los últimos tres años montaron un centro de esquí, una pista, instalaciones nuevas excelentes, me sorprendió mucho", destacó.

De igual forma, el atleta consideró que estuvo "todo muy bien organizado", y resaltó la "increíble 'buena onda' que tuvieron los voluntarios y la disponibilidad, las ganas de ayudar y trabajar".

"Si bien les costaba hablar bien inglés, por lo que se hacía difícil comunicarse, hacían todo lo posible y ponían lo mejor, es para sacarse el sombrero", rememoró.

El esquiador admitió que su rendimiento no fue el esperado en eslalon y eslalon gigante, pero rescató su participación.

"Lamentablemente no rendí en las carreras como podría haberlo hecho, había condiciones muy difíciles y no quise arriesgar para obtener un muy buen resultado", expresó.

"Si bien estaba esquiando muy bien, las cosas no se dieron y no llegué a terminar las pruebas, pero estoy contento de haberlo hecho así porque no me hubiese gustado nada haber llegado abajo habiéndome guardado algo", añadió.

La última competencia de esquí alpino de la que tomó parte Birkner fue este miércoles en la pista de Yanqing, en eslalon, donde no pudo finalizar la primera manga, el mismo resultado del domingo pasado en eslalon gigante.

Argentina participó de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 con una delegación de seis representantes.