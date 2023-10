Película "Más allá de las montañas" coronará ciclo de cine chino en Viña del Mar

El Ciclo de Cine Chino en Viña del Mar, realizado por el Instituto Confucio Santo Tomás, cerrará el martes 7 de noviembre con "Más allá de las montañas" (2015), una de las películas más exitosas del gigante asiático de los últimos años.

Esta película es una obra maestra que nos transporta a través del tiempo y el espacio, explorando las complejidades del amor y la conexión humana.

El ciclo de cine, que se realizó desde julio, llevó a las pantallas de la ciudad jardín cautivadoras historias logrando una audiencia "asombrosa", según destacó el Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST), organizador del evento con la colaboración del Municipio de Viña del Mar y el apoyo de la Embajada de China en Chile.

"A través de este ciclo hemos continuado llevando la riqueza de la cultura china a la comunidad de la región de Valparaíso, de una manera auténtica y conmovedora. Cada proyección ha sido una ventana a un mundo fascinante, y 'Más allá de las montañas' promete coronar esta experiencia única", sostuvo la directora ejecutiva del IC ST, Lilian Espinoza.

La película será exhibida el martes 7 de noviembre a las 16:00 horas en la sala Aldo Francia, del Museo Palacio Rioja, ubicado en calle Quillota 214, de Viña del Mar.

El evento es sin previa inscripción y abierto a todo el público.

El Ciclo de Cine Chino en Viña del Mar ha ofrecido una rica selección de películas que han cautivado a la audiencia con sus historias y profundas reflexiones.

"El último lobo" nos transportó a las vastas y majestuosas estepas de Mongolia Interior. Luego, "Looking up" nos invitó a un inspirador viaje lleno de lecciones de vida y emociones sinceras; y posteriormente, "Alguien con quien hablar" desentrañó los secretos de Aiguo, el zapatero, y Aixiang, la vendedora de sabores callejeros, recordándonos el valor de las palabras no dichas.