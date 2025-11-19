Puente Alto será escenario de un viaje cultural chino con espectáculo de Huizhou

Puente Alto recibirá este viernes 28 de noviembre al Grupo Artístico de la Universidad de Anhui (China), que presentará el montaje "El encanto de Huizhou, la belleza de China".

El espectáculo, que combina música, danza y canto, se realizará en la comuna del sur de Santiago como parte de una iniciativa cultural que busca acercar al público chileno a las artes tradicionales chinas y fortalecer los lazos entre ambos países.

Huizhou: una ventana a la cultura china en Chile

La propuesta escénica está inspirada en la región histórica de Huizhou, conocida en China por sus jardines, su tradición poética y su legado artístico. A través de piezas musicales y coreografías tradicionales, el espectáculo ofrece un recorrido por elementos identitarios de la provincia de Anhui, cuya capital es la ciudad de Hefei.

La presentación del Grupo Artístico de la Universidad de Anhui se enmarca en una serie de actividades culturales que buscan promover el intercambio cultural China-Chile, una palabra clave que ha tomado fuerza en los últimos años debido al interés creciente por el idioma, la música y las artes del gigante asiático.

Un puente cultural para la comunidad de Puente Alto

La llegada del conjunto artístico a Puente Alto representa una oportunidad para que escuelas, familias y vecinos se acerquen a nuevas expresiones creativas. Según los organizadores, la visita también responde a la necesidad de ampliar el acceso a actividades culturales en territorios donde este tipo de espectáculos internacionales no siempre está disponible.

Iniciativas de intercambio cultural como esta refuerzan la presencia de cultura china en Chile, permitiendo que más comunidades conozcan manifestaciones artísticas tradicionales, sus significados y su vínculo con la memoria colectiva china.

En los últimos años, Chile ha fortalecido sus plataformas de cooperación educativa y cultural con diversas provincias y universidades chinas. La presentación del Grupo Artístico de la Universidad de Anhui se suma a conciertos, exposiciones, festivales y programas que han acercado al público local a la diversidad cultural de China.

Para Puente Alto, la actividad consolida su rol como un espacio donde convergen distintos orígenes, lenguas y expresiones artísticas. La comunidad podrá vivir de cerca un espectáculo que celebra la riqueza de Huizhou y la importancia del intercambio cultural como herramienta de encuentro entre pueblos.

El encanto de Huizhou, la belleza de China

Viernes 28 de noviembre

19:00 horas

Centro Cultural de Puente Alto (Av. Eyzaguirre 02115)

Actividad para todas las edades

INSCRIPCIONES AQUÍ