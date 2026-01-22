Xiamen celebrará el Año Nuevo Chino 2026 con más de 1.500 actividades culturales y turísticas

La ciudad china de Xiamen anunció que durante las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 (correspondiente al Año del Caballo de Fuego) realizará más de 1.500 actividades culturales y turísticas, con el objetivo de atraer a visitantes nacionales e internacionales durante el Festival de Primavera.

La programación se desarrollará a lo largo de las vacaciones del Año Nuevo lunar e incluirá espectáculos artísticos, eventos patrimoniales y nuevas experiencias de turismo urbano y marítimo.

La propuesta busca combinar tradiciones chinas, patrimonio inmaterial y formatos contemporáneos, reforzando el posicionamiento de Xiamen como destino cultural de primer nivel en Asia.

Fuegos artificiales, conciertos y patrimonio vivo

Uno de los hitos principales tendrá lugar el primer día del Año Nuevo lunar, cuando la playa de Huangcuo será escenario de la Gala de Fuegos Artificiales del Festival de Primavera 2026 a través del Estrecho. A esto se sumarán actividades diarias en la histórica calle Zhongshan, que funcionará como un "escenario cultural en movimiento", con 12 presentaciones rotativas cada jornada.

En paralelo, el sitio Patrimonio Mundial de la Isla de Gulangyu ofrecerá un promedio de dos conciertos diarios, integrando música, arquitectura y paisaje urbano en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Xiamen y el foco en el patrimonio cultural inmaterial

El Festival de Primavera 2026 marcará además el inicio del llamado "Año del patrimonio cultural inmaterial en Xiamen", en un contexto clave: durante este año la ciudad será sede de la 21ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

Entre las actividades destacadas figuran exposiciones de patrimonio inmaterial en antiguas residencias de Fujian, presentaciones en espacios públicos como estaciones de metro y parques, y eventos que combinan tradiciones ancestrales con formatos de cultura urbana, como flashmobs y juegos interactivos.

Programación distrital y nuevas rutas turísticas

Los distintos distritos de Xiamen también desplegarán iniciativas propias. Siming presentará 21 nuevos puntos urbanos para visitar durante el Año Nuevo Chino y ocho rutas temáticas con foco cultural. En tanto, Jimei apostará por conciertos al aire libre y actividades ligadas a las tradiciones rurales y populares.

A esto se suma una renovada oferta de turismo marítimo, con propuestas como conciertos en el mar y un espectáculo de cena musical ambientado en la historia local. El tradicional festival de faroles del Jardín Botánico encenderá sus instalaciones a fines de enero, con más de 30 conjuntos temáticos.

Beneficios para turistas y convocatoria cultural global

Para facilitar la experiencia de quienes viajen durante el Festival de Primavera, Xiamen implementará medidas de apoyo como cupones de consumo por más de seis millones de yuanes, transporte especial para turistas y descuentos en atracciones para pasajeros de trenes de alta velocidad, vuelos y cruceros.

Además, el sector cultural impulsará una convocatoria internacional de obras audiovisuales para una película benéfica centrada en la experiencia de pasar el Año Nuevo Chino en Xiamen, invitando a creadores de todo el mundo a participar.

Con esta ambiciosa agenda, Xiamen busca consolidarse como una vitrina cultural de China durante el Año Nuevo Chino 2026, combinando tradición, patrimonio y turismo en una celebración pensada tanto para el público local como internacional.