Implementar estrictas medidas para asegurar la exportación de productos agrícolas chilenos a China

Por: embajador de China en Chile, Niu Qingbao

El 13 de diciembre, la ministra de Agricultura de Chile, Sra. María Undurraga, firmó el Protocolo de Requisitos de Inspección y Cuarentena para la Exportación de Frutas Congeladas Chilenas a China, de cuyo acto también fui testigo. El documento estipula claramente los estándares de inspección y cuarentena para 17 frutas congeladas típicas de Chile, incluyendo cerezas, manzanas y arándanos, lo cual es un hito de que la exportación de frutas chilenas a China no se limitará a las frutas frescas, sino que se extenderá a las congelas, lo cual aporta mucho beneficio para la expansión del comercio bilateral.

Chile amplía a 17 las especies disponibles para exportar a China #CooperativaContigo https://t.co/xBKgMbsiCm pic.twitter.com/lY0SqbcpP6 — Cooperativa (@Cooperativa) December 14, 2021

China y Chile ya se han convertido en importantes socios comerciales entre sí. Gracias a la contra temporada, la alta calidad de sus productos, así como las buenas relaciones bilaterales, los productos agrícolas chilenos como las frutas, han ganado popularidad entre los consumidores de China, y las exportaciones a China han crecido rápidamente año tras año. China se ha convertido en el mayor destino de exportación y el mayor mercado exterior de productos agrícolas de Chile.

Por ejemplo, casi 90 por ciento de la producción de cerezas chilenas se exporta y alrededor del 90 por ciento de los envíos van a China. A pesar de que el comercio mundial se ha visto gravemente afectado por la pandemia del Covid-19, el comercio bilateral entre China y Chile ha crecido fuertemente.

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en los primeros tres trimestres de este año, las exportaciones de Chile a China aumentaron un 43,2 por ciento interanualmente. La exportación de productos agrícolas chilenos a China no solo enriquece el menú de los consumidores chinos, sino que también trae beneficios sustanciales al sector agrícola, a los agricultores y a las áreas rurales de Chile, lo cual es de beneficio mutuo y ganancia compartida.

Exportaciones e importaciones en Chile registran una fuerte alza en 2021 con China como principal socio comercial #CooperativaContigo https://t.co/JmcMRBz9RM pic.twitter.com/Y9UDVUV5h6 — Cooperativa (@Cooperativa) December 9, 2021

Mantener un desarrollo sostenible de las exportaciones agrícolas a China es el deseo del gobierno y los agricultores chilenos, y también es bien recibido por el gobierno y los consumidores chinos. Por supuesto, la premisa esencial para lograr este objetivo es la seguridad alimentaria. Los chinos decimos que "la alimentación es primordial para la gente". La seguridad alimentaria concierne a la salud y la vida de los ciudadanos, por lo que el gobierno chino presta mucha atención a este tema, y creemos que lo mismo hace Chile. Aplicar los estrictos requisitos de inspección y cuarentena y reforzar la supervisión de alimentos, no solo es una medida responsable para salvaguardar la salud de los consumidores chinos, sino que también ayuda a garantizar la seguridad y calidad de las frutas congeladas chilenas exportadas a China, contribuyendo a la exportación fluida de productos agrícolas chilenos a China y al mejoramiento de la imagen y la marca de los productos agrícolas chilenos en el mercado global.

Me he enterado de que algunos fruticultores expresaron su preocupación por la inspección y cuarentena de PNRSV (un virus fitopatógeno) en las cerezas exportadas a China, abogando que este virus no dañaría la salud humana, y les preocupaba que las exportaciones de frutas chilenas a China fueran discriminadas. Cabe señalar que es una práctica universal que los gobiernos, de acuerdo con las necesidades de proteger la salud de sus ciudadanos y la seguridad ecológica, formulen normas de inspección y cuarentena para la importación de productos animales y vegetales, y el gobierno chileno también la comparte. China siempre respeta el principio de no discriminación y ha tratado a todos los miembros de la OMC de manera justa, equitativa e igualitaria.

Las medidas de inspección y cuarentena adoptadas por China están enfocadas en las enfermedades animales y vegetales y plagas, no apuntan a ningún país o producto específico. Siempre que los productos agrícolas exportados de Chile cumplan con los requisitos de inspección y cuarentena acordados por ambas partes, la exportación está garantizada. Sugiero que los productores de frutas se concentren en tomar medidas efectivas para asegurar la seguridad y calidad de los productos exportados a China.

Espero que China y Chile continúen ampliando la cooperación en nuevas áreas, mejorando la calidad de cooperación, profundizando en conjunto la Asociación Estratégica Integral, promoviendo juntos la recuperación de la economía global postpandemia y construyendo una comunidad de destino común de la humanidad.