Las innovaciones científicas y tecnológicas impulsan un desarrollo de alta calidad

Por: CGTN Español

A lo largo de la última década, China ha realizado grandes logros mientras se abría camino a través de un agitado entorno global. Ante la próxima celebración del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, "La Primera Voz" de CGTN ha preparado una serie de 10 partes titulada "El camino de China: Una decodificación panorámica" para llevarle a través de los hitos y acontecimientos decisivos de los últimos 10 años y descifrar el secreto del desarrollo de China. Esta es la séptima parte de la serie, que se centra en los avances tecnológicos de China.

Soy un niño de cinco años que mide 1,3 metros y pesa 63 kilos. Soy alegre. Me gusta hacer footing y practicar Tai Chi, y se me da especialmente bien el ajedrez chino, la caligrafía y el dibujo. He trabajado en muchas funciones, como presentador de eventos, bailarina, docente, etcétera.

Parece un prodigio, ¿verdad? Pues no. Esta es la autopresentación de un robot. En 2021, Walker X, un robot que puede correr, jugar al ajedrez chino e interactuar con las personas, debutó en la IV Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial e inmediatamente se convirtió en el centro de atención. La robótica, fundamental para el desarrollo de la fabricación avanzada y la transformación del estilo de vida humano, es un área en la que las empresas tecnológicas de todo el mundo están desarrollando proyectos de investigación y desarrollo (I+D) a toda máquina. Mientras que un robot capaz de imitar los movimientos humanos básicos necesita contar con al menos 20 ó 30 servomotores, el Walker X está equipado con 41 servos de alto rendimiento fabricados en China que le permiten realizar tareas más complejas, como jugar al ajedrez chino, caligrafiar y dibujar.

Las innovaciones científicas y tecnológicas son siempre la base del desarrollo de China y del crecimiento de su fuerza nacional. El proyecto de "dos bombas, un satélite", el Sistema de Navegación por Satélite BeiDou y el programa de exploración lunar se han traducido en el poderío del país; el arroz híbrido, el desarrollo de nuevos medicamentos y la red ferroviaria de alta velocidad han contribuido a elevar el nivel de vida de la población; y los teléfonos móviles de fabricación nacional, la red 5G y los avances en áreas como la información cuántica han mostrado al mundo la creatividad y la capacidad de I+D de China.

En 2021, China se convirtió en el segundo país del mundo que más invierte en I+D, con un gasto total en I+D del 2,44 por ciento de su PIB, y el 6,09 por ciento de dicho gasto destinado a la investigación básica, lo que supone un crecimiento interanual del 15,6 por ciento. Mientras tanto, el volumen de negocios de los contratos tecnológicos de China superó los 3,7 billones de yuanes y el número de sus patentes nacionales concedidas y de las patentes internacionales presentadas en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes ocupó el primer puesto mundial. Además, China también lidera el mundo en cuanto al número de sus artículos relacionados con la ciencia y la tecnología publicados internacionalmente y las citas. Todo ello, junto con las exportaciones de productos de alta tecnología por valor de casi 980.000 millones de dólares, han convertido a China en la columna vertebral de la ciencia y la tecnología del mundo.

El XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional y los Objetivos a Largo Plazo hasta el Año 2035, adoptados en la Quinta Sesión Plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), hacen de la independencia y el desarrollo de la ciencia y la tecnología la máxima prioridad. Las tecnologías cruciales y esenciales no pueden adquirirse realmente esperando o comprando a otros.

Solo pueden obtenerse mediante actividades independientes de I+D e inversiones continuas.

Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el Gobierno central ha promovido las innovaciones científicas y tecnológicas e introducido políticas relevantes a una escala nunca vista antes, lo que es una razón importante detrás de los sólidos avances científicos y tecnológicos del país durante la última década. Un ejemplo es el éxito de la ciudad de Lianyungang, en la provincia de Jiangsu. A lo largo de estos años, la ciudad ha conseguido muchas primicias, tanto a nivel mundial como nacional. En Lianyungang se fabricaron la pala de turbina eólica más larga del mundo y el primer conjunto de transportadores de rascadores mineros inteligentes de 8,8 metros, y en la ciudad también se instaló la primera línea de producción de fibra de carbono de 10.000 toneladas desarrollada de forma independiente en China y se desarrollaron más de 20 medicamentos nuevos. Gracias a las políticas favorables, en 2021 se habían establecido en Lianyungang 449 empresas de alta y nueva tecnología, diez veces más que en 2012. En el Índice Global de Innovación publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, China pasó del puesto 34 en 2012 al 12 en 2021.

Hasta ahora, China ha establecido asociaciones científicas y tecnológicas con más de 160 países y regiones y es miembro de más de 200 organizaciones internacionales y mecanismos multilaterales. Mientras tanto, el país asiático también participa en una serie de programas y proyectos científicos internacionales, como el ITER, el GEO y el SKA, intercambiando ideas en áreas como la salud, el cambio climático, la energía limpia, la inteligencia artificial, la biomedicina y la agricultura moderna con socios globales, y ofreciendo las soluciones tecnológicas de China a los problemas globales.

La llegada de productos como el Walker X representa una integración acelerada de las tecnologías emergentes en la vida de las personas en China. La escalada de la red 5G y el uso generalizado de los teléfonos inteligentes han impulsado la vida cotidiana en línea, haciendo que los pagos móviles, el transporte móvil de automóviles y la presentación de información móvil sean indispensables para casi todo el mundo. Los avances en este sentido han hecho que China destaque por encima de otros países y se convierta en el motor más potente del desarrollo nacional de alta calidad.

Según las estadísticas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, durante los diez años transcurridos entre 2012 y 2021, el tamaño de la economía digital china aumentó de 11 a 45 billones de yuanes y su participación en el PIB nacional pasó del 21,6 por ciento al 39,8 por ciento. A pesar de factores externos como la pandemia del Covid-19, en los últimos años la tecnología digital ha transformado ininterrumpidamente las industrias tradicionales, además de facilitar las innovaciones. A medida que florecen las compras en línea, proliferan nuevos modelos de negocio como el comercio en vivo, la educación en línea, las consultas médicas a distancia y el teletrabajo.

Además, la digitalización se acelera en todos los sectores sociales y las industrias tradicionales están cada vez más digitalizadas, conectadas en red e inteligentizadas. Según el Informe 2021 sobre el Desarrollo de Internet en China, la industrialización digital del país ha alcanzado los 7,5 billones de yuanes en escala, generando nuevas industrias y modelos de negocio, y abriéndose camino en la cadena industrial global de alta gama. En consecuencia, la digitalización industrial sigue acelerando, alcanzando los 31,7 billones de yuanes, y la digitalización sigue subiendo de nivel en la industria, la agricultura y los servicios.

El Walker X no es más que una manifestación de los crecientes avances tecnológicos de China. La innovación es el principal motor del desarrollo. En la última década, en la que se ha dado gran importancia a la innovación, la ciencia y la tecnología en China, están avanzando a una velocidad nunca vista antes y se están integrando en la vida de las personas en un grado sin precedentes. De ahí que los métodos de producción, el estilo de vida de las personas y el funcionamiento de la economía estén experimentando profundos cambios.

En el futuro, las innovaciones científicas y tecnológicas pueden ayudar a China a afianzar su papel de líder en la era digital y tecnológica y permitir que el país aporte más beneficios a su propia población y a otras del mundo.