Medio siglo de relaciones diplomáticas entre Chile y China

Por: Lilian Espinoza, directora ejecutiva Instituto Confucio Universidad Santo Tomás

Cincuenta años de relaciones ininterrumpidas. A lo largo de estas cinco décadas ambos países han experimentado procesos intensos de desarrollo, compartiendo permanentemente la apertura de oportunidades laborales y académicas a través del intercambio de conocimientos.

En este ámbito el Instituto Confucio Santo Tomás ha podido brindar a lo largo de estos 13 años de vida, una gran cantidad de posibilidades para que más de 300 personas cumplan el sueño de conocer China, gracias a las alianzas y trabajo estratégico sostenido con diversas universidades del gigante asiático. Becas, campamentos de verano, concursos internacionales, capacitaciones, son algunos de los programas que han permitido este acercamiento, y que nos habla de un país que no tan solo se encuentra en la búsqueda de generar colaboración en materia comercial, sino también en materia idiomática y cultural.

Este quincuagésimo aniversario ha coincidido con la mayor pandemia sufrida en un siglo, escenario que si bien repercutió en el intercambio de alumnos y docentes que vieron privadas sus opciones de viajar por este año, trajo consigo una nueva oportunidad: la era digital nos llevó a romper las barreras demostrando que la distancia ya no es un obstáculo.

Es así como durante este 2020 más de mil personas se encuentran estudiando chino mandarín de forma online, alumnos de Arica hasta Punta Arenas comparten en un mismo salón virtual, incluso con compañeros de otras latitudes como España, México, Panamá e incluso desde China.

El trabajo mancomunado entre ambos países ha traído consigo hitos diplomáticos y comerciales relevantes -primeros en establecer relaciones diplomáticas en América del Sur en 1970, primeros en Latinoamérica en reconocer a China su condición de economía de mercado en 2004, el primer país en América Latina en apoyar el ingreso de China a la OMC en 1999, primer país no perteneciente al bloque ASEAN en suscribir un Tratado de Libre Comercio con China en 2005, primeros entre los países latinoamericanos en participar del Foro de Boao (multitudinaria cita económica en Asia)- fiel reflejo de una construcción de confianzas que ha permitido reconocerse como verdaderos socios, no obstante, y tal como comentó el ex embajador de Chile en China, Fernando Reyes Matta, en el reciente seminario que conmemoró 13 años del IC ST, la importancia del "quanxi" es vital.

No se pueden proyectar negocios con China si no existe un compromiso por conocer su cultura, por lo que es necesario darse el tiempo para aprender a entenderla y así seguir proyectando su edificación a lo largo del tiempo. La agenda convoca a pensar en el futuro entre ambos países, y el IC ST se alza como puente entre Asia Pacífico para miles de profesionales chilenos, que tienen la oportunidad de acercarse a este gigante asiático a través del idioma y su milenaria cultura. Aún nos queda mucho que hacer en común.