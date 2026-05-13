Trump en Beijing: el sofisticado protocolo chino que marca el tono de una visita histórica

Por Fabián Pizarro Arcos

La visita de Donald Trump a Beijing entre el 13 y el 15 de mayo ha movilizado una compleja maquinaria diplomática en China. Más allá de las reuniones oficiales con el presidente Xi Jinping, el viaje vuelve a poner atención sobre un aspecto pocas veces explicado en profundidad: el protocolo chino y la forma en que Beijing utiliza cada detalle ceremonial como parte de su mensaje político y estratégico.

En China, el protocolo no es únicamente una cuestión de etiqueta. Se trata de una herramienta de Estado. Desde la ubicación exacta de las banderas, el orden de ingreso de las delegaciones, la disposición de los asientos, la música utilizada en ceremonias oficiales y hasta el recorrido de las caravanas presidenciales, todo es cuidadosamente diseñado para transmitir señales diplomáticas.

La recepción de un mandatario extranjero en Beijing suele comenzar en el aeropuerto con una ceremonia altamente controlada y coordinada. Dependiendo del nivel político que China quiera otorgar a la visita, pueden participar altos funcionarios del gobierno central, representantes del Partido Comunista Chino y unidades ceremoniales del Ejército Popular de Liberación.

En esta visita en particular, Donald Trump arribó a Beijing a las 19:52 hora local de este miércoles, siendo recibido en el Aeropuerto Internacional de la capital china por el vicepresidente de China, Han Zheng, junto al embajador chino en Washington, Xie Feng, y el viceministro ejecutivo de Relaciones Exteriores, Ma Zhaoxu. También estuvo presente el embajador estadounidense en China, David Perdue. La recepción evidenció desde el primer momento la importancia política y diplomática que Beijing otorgó a la llegada del mandatario estadounidense.

El protocolo incluyó alfombra roja, guardia de honor militar y cientos de estudiantes chinos agitando banderas de China y Estados Unidos en señal de bienvenida.

Uno de los momentos más observados será el eventual encuentro entre Trump y Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo, ubicado frente a la Plaza Tiananmen. Allí, China despliega uno de sus símbolos más importantes de autoridad política y continuidad estatal. Las reuniones bilaterales suelen incluir saludos frente a las banderas nacionales, caminatas cuidadosamente coreografiadas y sesiones fotográficas que posteriormente son distribuidas por medios chinos y prensa internacional.

Expertos en relaciones internacionales señalan que Beijing suele utilizar este tipo de encuentros para proyectar estabilidad y control institucional frente al mundo. El protocolo chino busca evitar improvisaciones y reducir cualquier gesto que pueda interpretarse como una señal de tensión o pérdida de jerarquía.

Durante anteriores visitas de Trump a China, como la realizada en 2017, el gobierno chino desplegó ceremonias especiales que incluyeron recorridos por la Ciudad Prohibida, espectáculos culturales y recepciones privadas junto a Xi Jinping. Aquella visita fue ampliamente cubierta por medios chinos, que destacaron la "hospitalidad china" y el carácter histórico del encuentro.

La nueva visita ocurre en un contexto internacional mucho más complejo, marcado por tensiones comerciales, disputas tecnológicas y competencia estratégica entre las dos mayores economías del planeta. Precisamente por ello, el protocolo adquiere todavía más relevancia: en Beijing, cada imagen, cada gesto y cada silencio también forman parte de la diplomacia.

China utiliza este tipo de ceremonias para reforzar su imagen como potencia global organizada, milenaria y segura de sí misma. En una cultura política donde el simbolismo tiene enorme peso histórico, la puesta en escena es considerada tan importante como las propias conversaciones privadas entre líderes.

La visita de Trump no solo será observada por sus resultados políticos o económicos. También será analizada por los mensajes visuales y diplomáticos que China buscará transmitir al resto del mundo desde el corazón de Beijing.